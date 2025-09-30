കളി ഇനി കളറാകും..! സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ; ഉദ്ഘാടന മത്സരം കോഴിക്കോട്ട്
കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തില് രാത്രി 7.30 നാണ് കാലിക്കറ്റ് – കൊച്ചി പോരാട്ടം.
Published : September 30, 2025 at 5:32 PM IST
കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോള് രണ്ടാം പതിപ്പിന് ആരവമുയരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ജ്വരത്തിലേക്ക് ഇനി നാടുണരും. ആവേശത്തിനു തീ പകർന്ന് ലീഗിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനു വിസില് മുഴങ്ങുമ്പോൾ വിജയം തുടരാൻ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയും കൊച്ചിയും കച്ചമുറുക്കുമ്പോൾ കളി ഇനി കാര്യമാകും. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തില് രാത്രി 7.30 നാണ് കാലിക്കറ്റ് – കൊച്ചി പോരാട്ടം. സോണി ടിവി നെറ്റ്വർക്കിലും സ്പോർട്സ്.കോമിലും (sports.com) മത്സരങ്ങള് തൽസമയം കാണാം.
ആദ്യ സീസണിലെ പോലെ ഇത്തവണയും ആറ് ടീമുകളാണ് അണിനിരക്കുക. നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയെ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റണ്ണര് അപ്പായ ഫോഴ്സ കൊച്ചി, സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ കണ്ണൂര് വാറിയേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്സ്, മലപ്പുറം എഫ് സി, തൃശൂര് മാജിക് എന്നീ ടീമുകളും ഇത്തവണയും കിരീട പോരാട്ടത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ തൃശൂരിനും കണ്ണൂരിനും ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ എല്ലാ ടീമുകള്ക്കും ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്.
കേരളത്തിലെ 6 വേദികളിലായി 33 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ ജവാഹർ സ്റ്റേഡിയവും തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയവും എറണാകുളം മഹാരാജാസ് ഗ്രൗണ്ടുമാണു വേദികൾ. ഹോം ആൻഡ് എവേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിലെ മത്സരങ്ങൾ. പോയന്റ് നിലയിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാർ സെമി ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടും. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 14ന് കോഴിക്കോട്ട് കലാശപ്പോര് നടക്കും.
ഐഎസ്എൽ മാതൃകയില് ഒരുങ്ങിയ ഫുട്ബാൾ പ്രേമികള് തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പുതിയ സീസനെത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട്ട് സെമിക്കും ഫൈനലിനും മാത്രം 64,739 പേരുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിരീടപ്പോര് കാണാനെത്തിയത് 35,672 കാണികളായിരുന്നു. ആദ്യ സീസണിൽ 33 മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ഫിക്ചര്
- ഒക്ടോബർ - 2 രാത്രി 7.30 - ഇ.എം.എസ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം - കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി x ഫോഴ്സ കൊച്ചി
- ഒക്ടോബർ -3 രാത്രി 7.30 പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം - മലപ്പുറം എഫ്.സി x തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സി
- ഒക്ടോബർ 5 രാത്രി 7.30, ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം - കൊമ്പൻ എഫ്.സി x കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്
- ഒക്ടോബർ 10 രാത്രി 7.30, ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം - കൊമ്പൻ എഫ്.സി x ഫോഴ്സ കൊച്ചി
- ഒക്ടോബർ 11 രാത്രി 7.30, ഇ.എം.എസ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം - കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി x തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സി
- ഒക്ടോബർ -12 രാത്രി 7.30, പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം - മലപ്പുറം എഫ്.സി x കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്
