കളി ഇനി കളറാകും..! സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരള ഒക്‌ടോബർ 2 മുതൽ; ഉദ്ഘാടന മത്സരം കോഴിക്കോട്ട്

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി 7.30 നാണ് കാലിക്കറ്റ് – കൊച്ചി പോരാട്ടം.

Super League Kerala
Super League Kerala Set to Begin on October 2 in Kozhikode (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫുട്‌ബോള്‍ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് ​ആര​വ​മു​യ​രാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ജ്വരത്തിലേക്ക് ഇനി നാടുണരും. ആവേശത്തിനു തീ പകർന്ന് ലീഗിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനു വിസില്‍ മുഴങ്ങുമ്പോൾ വിജയം തുടരാൻ കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സിയും കൊച്ചിയും കച്ചമുറുക്കുമ്പോൾ കളി ഇനി കാര്യമാകും. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി 7.30 നാണ് കാലിക്കറ്റ് – കൊച്ചി പോരാട്ടം. സോണി ടിവി നെറ്റ്‌വർക്കിലും സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) മത്സരങ്ങള്‍ തൽസമയം കാണാം.

ആദ്യ സീസണിലെ പോലെ ഇത്തവണയും ആറ് ടീമുകളാണ് അണിനിരക്കുക. നിലവിലെ ചാംപ്യന്‍മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയെ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റണ്ണര്‍ അപ്പായ ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി, സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ കണ്ണൂര്‍ വാറിയേഴ്‌സ്, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്‍സ്, മലപ്പുറം എഫ് സി, തൃശൂര്‍ മാജിക് എന്നീ ടീമുകളും ഇത്തവണയും കിരീട പോരാട്ടത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ തൃശൂരിനും കണ്ണൂരിനും ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ എല്ലാ ടീമുകള്‍ക്കും ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്.

കേരളത്തിലെ 6 വേദികളിലായി 33 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ ജവാഹർ സ്റ്റേഡിയവും തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയവും എറണാകുളം മഹാരാജാസ് ഗ്രൗണ്ടുമാണു വേദികൾ. ഹോം ആൻഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിലെ മത്സരങ്ങൾ. പോയന്‍റ് നിലയിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാർ സെമി​ ഫൈ​ന​ലി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. തുടർന്ന് ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് കോഴിക്കോട്ട് കലാശപ്പോര് നടക്കും.

ഐഎസ്എൽ മാതൃകയില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ള്‍ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആദ്യ പതിപ്പിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്‌ പുതിയ സീസനെത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട്ട്‌ സെമിക്കും ഫൈനലിനും മാത്രം 64,739 പേരുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിരീടപ്പോര് കാണാനെത്തിയത് 35,672 കാണികളായിരുന്നു. ആദ്യ സീസണിൽ 33 മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ മൂന്ന്‌ ലക്ഷത്തോളം പേർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയെന്നാണ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഫി​ക്‌ചര്‍

  • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ - 2 രാ​ത്രി 7.30 - ഇ.​എം.​എ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം - കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി x ഫോ​ഴ്‌സ കൊ​ച്ചി
  • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ -3 രാ​ത്രി 7.30 പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യം, മ​ല​പ്പു​റം - മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി x തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി
  • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 5 രാ​ത്രി 7.30, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം - കൊ​മ്പ​ൻ എ​ഫ്.​സി x ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌സ്
  • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 രാ​ത്രി 7.30, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം - കൊ​മ്പ​ൻ എ​ഫ്.​സി x ഫോ​ഴ്‌സ കൊ​ച്ചി
  • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11 രാ​ത്രി 7.30, ഇ.​എം.​എ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം - കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി x തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി
  • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ -12 രാ​ത്രി 7.30, പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യം, മ​ല​പ്പു​റം - മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി x ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌സ്
