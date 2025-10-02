സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് കിക്കോഫ്; കാലിക്കറ്റ് vs കൊച്ചി, മത്സരം കാണാന് വഴി ഇതാ..
ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയെ നേരിടും.
Published : October 2, 2025 at 3:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഫുട്ബോള് പ്രേമികളുടെ ആവേശത്തിന് തീ പകര്ന്ന് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോള് രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് വിസില് മുഴങ്ങും. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് ഗ്രാൻഡ് കിക്കോഫ്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയെ നേരിടും. വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് വേടൻ, അനാര്ക്കലി മരിക്കാര്, ഹനാന് ഷാ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. ക്ലബ് ഉടമകളും സിനിമ താരങ്ങളും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. സോണി ടിവി നെറ്റ്വർക്കിലും സ്പോർട്സ്.കോമിലും (sports.com) മത്സരങ്ങള് തൽസമയം കാണാം.
രണ്ടര മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലീഗിൽ ഫൈനലടക്കം 33 മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. വിദേശ ലീഗുകളിലും ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് ലീഗിലുമെല്ലാം മികവ് തെളിയിച്ച നിരവധി കളിക്കാര് രണ്ടാം സീസണില് കളത്തിലിറങ്ങും. ഇന്ത്യക്കാർ - 150, വിദേശികൾ - 36, 100 ഓളം മലയാളികളും സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമാകും.
ആറ് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിനായി അണിനിരക്കുക. നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയെ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റണ്ണര് അപ്പായ ഫോഴ്സ കൊച്ചി, സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ കണ്ണൂര് വാറിയേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്സ്, മലപ്പുറം എഫ് സി, തൃശൂര് മാജിക് എന്നീ ടീമുകളും ഇത്തവണയും കിരീട പോരാട്ടത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്. മൂന്ന് ക്ലബ്ബുകളില് സ്പാനിഷ് പരിശീലകരും മറ്റ് മൂന്ന് ക്ലബ്ബുകളില് അര്ജന്റീന, ഇംഗ്ലണ്ട്, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള കോച്ചുമാരുമുണ്ട്.
ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഐഎസ്എൽ–ഐ ലീഗ് താരങ്ങളുമുണ്ട്. ലെനി റോഡ്രിഗസ്, സുമിത് റാത്തി (തൃശൂർ), രഞ്ജൻ സിങ് സലാം (തിരുവനന്തപുരം), സെയ്മെൻലെൻ ദുംഗെൽ, അനികേത് ജാദവ്, കെ പ്രശാന്ത്, സച്ചു സിബി (നാലുപേരും കാലിക്കറ്റ്), മൈക്കേ സൂസൈരാജ് (കൊച്ചി) തുടങ്ങിയവര് എസ്എല്കെയില് ബൂട്ടുക്കെട്ടും. ഹോം ആൻഡ് എവേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടൂര്ണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾ. പോയന്റ് നിലയിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാർ സെമി ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടും. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 14ന് കിരീടപ്പോര് നടക്കും.
കഴിഞ്ഞ തവണ നാല് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് ആറായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരിനും തൃശൂരിനും സ്വന്തം ഹോം ഗ്രൗണ്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ആദ്യ കളിയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ www.quickkerala.com വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ക്ലബ്ബുകളും വ്യത്യസ്ത ഓൺലൈൻ വേദികളിലൂടെയാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.
