ഹോങ്കോങ്: അൽ നസ്ർ സൗദി സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഹോങ്കോങ്ങില് നടന്ന ആവേശകരമായ സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തില് ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർതാരം കരീം ബെൻസേമയുടെ അൽ ഇത്തിഹാദിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് അല് നസ്ര് തോല്പ്പിച്ചത്. സാദിയോ മാനെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായെങ്കിലും റിയാദ് ക്ലബ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. മാനെ, ജാവോ ഫെലിക്സ് എന്നിവരാണ് നസ്റിനായി വലകുലുക്കിയത്. സ്റ്റീവൻ ബെർഗ്വിജനായിരുന്നു ഇത്തിഹാദിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. ചെൽസിയിൽ നിന്ന് എത്തിയതിന് ശേഷം അൽ നസ്റിന് വേണ്ടി ഫെലിക്സ് നേടുന്ന ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, പത്താം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മാർസെലോ ബ്രോസോവിച്ചിന്റെ ക്രോസ് വലയിലേക്ക് വോളി ചെയ്ത സാദിയ മാനെ അൽ നസ്റിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ആറുമിനിറ്റിനുശേഷം സ്റ്റീവൻ ബെർഗ്വിജിൻ മൗസ ഡയാബിയുടെ കട്ട്ബാക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ അൽ-ഇത്തിഹാദ് സമനില പിടിച്ചു. പിന്നാലെ ഇത്തിഹാദ് ഗോൾ കീപ്പർ ഹമദിനെ ഗുരുതരമായി ഫൗൾ ചെയ്തതിന് മാനെ ചുവപ്പ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഇതോടെ നസ്ർ പത്തുപേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി.
എന്നാലും അൽ-ഇത്തിഹാദിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ നസ്ർ ചെറുത്തുനിന്നു. രണ്ടാം പകുതിയില് ജോവോ ഫെലിക്സിന്റെ ബ്രേക്ക്അവേ ഗോൾ നിർണായകമായി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയാണ് ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളടിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഫെലിക്സിന് പാസ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഓഫ് സൈഡാണെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് വാർ പരിശോധനക്കുശേഷമാണ് ഗോൾ അനുവദിച്ചത്.
The stadium explodes, the Yellow celebrates 💛🔥 pic.twitter.com/jmwSzJ8kU3— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 19, 2025
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ അൽ-ഹിലാലിനോട് 4-1 ന് തോറ്റ പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ നാസർ അൽ-ഖാസിദയെയോ അൽ-അഹ്ലിയെയോ നേരിടും. ബ്രോസോവിച്ചിനൊപ്പം നാല് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സൈനിംഗ് കിംഗ്സ്ലി കോമനും മത്സരത്തില് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. കളിക്കിടെ ഒരാള് കുറഞ്ഞെങ്കിലും കളിയുടെ പ്രധാന വശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ടീമിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയും തന്ത്രപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകടമായിരുന്നു.
The roar of the captain, the joy of the team. This is AlNassr. 💛⚡ pic.twitter.com/9bhardpgWZ— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 19, 2025
ആറാം തവണയാണ് അല് നസ്ർ സൗദി സൂപ്പർ കപ്പ് കിരീടപ്പോരിലേക്കെത്തുന്നത്. 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി. 2014, 2015, 2024 സീസണുകളിൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി. അല് നസ്റിനായി ആദ്യ കിരീടത്തിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ജയത്തിന്റെ ദൂരം മാത്രം.
- Also Read: പരസ്യങ്ങള്ക്ക് പൊന്നും വില; 10 സെക്കൻഡിന് 16 ലക്ഷം..! ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് - TV ADS PRICE FOR INDIA MATCHES
- Also Read:ഓപണിങ്ങില് സസ്പെന്സ്..! അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജുവോ ഗില്ലോ..? അഗാര്ക്കറുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ - SANJU SAMSON ASIA CUP 2025
- Also Read:മലയാളി താരങ്ങളില്ലാതെ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ്; ഹർമൻപ്രീത് നയിക്കും; ഷെഫാലി പുറത്ത് - INDIA WOMEN ODI WORLD CUP SQUAD