സൂപ്പർ കപ്പ് 2025-26 മത്സര ക്രമമായി: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ, പൂര്‍ണ ഷെഡ്യൂള്‍ ഇതാ..

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം ഒക്ടോബർ 30-ന് രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സിക്കെതിരെയാണ്.

Super Cup 2025-26: Kerala Blasters in Group D,
Super Cup 2025-26: Kerala Blasters in Group D, (KBFC/FB)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
കൊച്ചി: ഫുട്‍ബോൾ ആരാധകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ കപ്പ് 2025 നുള്ള മത്സരക്രമമായി. 16 ടീമുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തരംതിരിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ മത്സരങ്ങളോടെ ഒക്ടോബർ 25 നാണ് സൂപ്പർ കപ്പിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി റിയൽ കശ്‌മീര്‍ എഫ്‌സിയെയും, മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌ ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സിയെയും നേരിടും. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി, ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി, രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി.

ഒക്ടോബർ 30ന് രാജസ്ഥാനെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ മഞ്ഞപ്പട ഏറ്റുമുട്ടും. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം നവംബർ 3-ന് ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സിയുമായി നടക്കും. ഈ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കും ബാംബോലിം സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദിയാകുന്നത്. ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ നവംബർ 6 വരെ നീളുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 24 മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും. നവംബറിലെ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ജേതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാനാവുക. ടൂർണമെന്‍റിലെ വിജയികൾക്ക് 2026-27 എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2-ൽ പ്ലേഓഫ് സ്ഥാനവും ലഭിക്കും.

2018-ൽ നടന്ന പ്രഥമ സൂപ്പർ കപ്പിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിയാണ് കിരീടം ചൂടിയത്. തുടർന്ന് 2019ലെ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എഫ്‌സി ഗോവ കിരീടം നേടി. കോവിഡ്-19 കാരണം 2020-നും 2022-നും ഇടയിൽ ടൂർണമെന്‍റ് നടന്നില്ലെങ്കിലും, 2023-ൽ പുനരാരംഭിച്ചു. ആ വർഷം ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഒഡീഷ എഫ്‌സി തങ്ങളുടെ ആദ്യ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. കൊൽക്കത്ത വമ്പന്മാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി 2024-ൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന അവസാന ടൂർണമെന്‍റില്‍ ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എഫ്‌സി ഗോവ വീണ്ടും കിരീടം നേടിയിരുന്നു.

സൂപ്പർ കപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ:

  1. ഗ്രൂപ്പ് എ: മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി, ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി, റിയൽ കശ്‌മീര്‍ എഫ്‌സി.
  2. ഗ്രൂപ്പ് ബി: എഫ്‌സി ഗോവ, ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സി, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി, ഇന്‍റര്‍ കാശി എഫ്‌സി.
  3. ഗ്രൂപ്പ് സി: ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി, മുഹമ്മദൻ എസ്‌സി, പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി, ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി.
  4. ഗ്രൂപ്പ് ഡി: മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി, ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി, രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി.

ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുള്ള മത്സരക്രമം:

ഗ്രൂപ്പ് എ

  • ഒക്ടോബർ 25: ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ vs റിയൽ കശ്‌മീര്‍
  • ഒക്ടോബർ 25: മോഹൻ ബഗാൻ vs ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി
  • ഒക്ടോബർ 28: ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി vs ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ
  • ഒക്ടോബർ 28: മോഹൻ ബഗാൻ vs റിയൽ കശ്‌മീര്‍
  • ഒക്ടോബർ 31: റിയൽ കശ്‌മീര്‍ vs ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി
  • ഒക്ടോബർ 31: മോഹൻ ബഗാൻ vs ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ

ഗ്രൂപ്പ് ബി

  • ഒക്ടോബർ 26: നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് vs ഇന്‍റര്‍ കാശി
  • ഒക്ടോബർ 26: എഫ്‌സി ഗോവ vs ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സി
  • ഒക്ടോബർ 29: ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സി vs നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്
  • ഒക്ടോബർ 29: എഫ്‌സി ഗോവ vs ഇന്‍റര്‍ കാശി
  • നവംബർ 1: ഇന്‍റര്‍ കാശി vs ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്‌സി
  • നവംബർ 1: എഫ്‌സി ഗോവ vs നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

ഗ്രൂപ്പ് സി

  • ഒക്ടോബർ 27: പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി vs ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി
  • ഒക്ടോബർ 30: ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി vs മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗ്
  • നവംബർ 2: മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗ് vs പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി
  • നവംബർ 2: ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി vs ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി
  • നവംബർ 5: ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി vs പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി
  • നവംബർ 5: ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി vs മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗ്

ഗ്രൂപ്പ് ഡി

  • ഒക്ടോബർ 27: ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി vs മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി
  • ഒക്ടോബർ 30: രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് vs കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി
  • നവംബർ 3: രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് vs മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി
  • നവംബർ 3: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി vs ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി
  • നവംബർ 6: രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് vs ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി
  • നവംബർ 6: മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി vs കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി
