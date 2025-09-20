ETV Bharat / sports

ആ കഴിവുള്ള അപൂര്‍വം താരങ്ങളിലൊരാളാണ് സഞ്‌ജു; അകമഴിഞ്ഞ് പുകഴ്‌ത്തി സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍

ഒമാനെതിരെ ലഭിച്ച അവസരത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ നടത്തിയതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. മത്സരത്തില്‍ സഞ്‌ജുവിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നതിങ്ങനെ...

Sunil Gavaskar and Sanju Samson (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 4:48 PM IST

ദുബായ്‌: ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങാന്‍ മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ കളിക്കാനിങ്ങിയ സഞ്‌ജു 45 പന്തില്‍ 56 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മൂന്ന് വീതം സിക്‌സറുകളും ഫോറുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരുന്നു മലയാളി താരത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്‌സ്‌.

ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റുകള്‍ നിലംപൊത്തവെ സഞ്‌ജു നടത്തിയ ഈ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ മാന്യമായ സ്‌കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ 124.44 എന്ന സഞ്‌ജുവിൻ്റെ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍ ചിലര്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ സഞ്‌ജുവിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ വിലയിരുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിഹാസ താരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍.

സഞ്‌ജുവിന്‍റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകരില്‍ ഒരാളാണ് ഗവാസ്‌കര്‍. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ 30-കാരനെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. "അവന്‍ വളരെ നന്നായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്‌തു. ഏറെ നേരം അവന് ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതു തന്നെയാണ് അവന്‍ ചെയ്‌തത്.

കാരണം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ അവന് നാലാം നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കില്‍ അഞ്ചാം നമ്പറിലോ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു ബാറ്റര്‍ 40-50 റൺസ് നേടുമ്പോൾ, കുറച്ച് ഓവറുകൾ ക്രീസില്‍ നില്‍ക്കുകയും ഫോറുകളും സിക്‌സറുകളും അടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും"- ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.

ആ സിക്‌സര്‍ അവന്‍റെ കഴിവ്

സഞ്‌ജു നേടിയ സ്‌ട്രൈറ്റ് സിക്‌സര്‍ മിഡ്-ഷോട്ട് ക്രമീകരിക്കാനും വിക്കറ്റിന്‍റെ ഇരുവശത്തും റണ്‍സടിക്കാനുമുള്ള താരത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ അടിവരയിടുന്നതാണെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "സഞ്‌ജു അടിച്ച ആ സ്‌ട്രൈറ്റ് സിക്‌സര്‍ നോക്കൂ... പന്തിനായി കത്തിരുന്ന് അവന്‍ ആ ഷോട്ട് കളിച്ചു. അത് ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു.

അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവന്‍റെ ക്ലാസ് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഷോട്ടിനായി അവന് ധാരാളം സമയമുണ്ട്. എവിടെ അടിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവന് നിരവധി ചോയ്‌സുകളുണ്ട്. ഒരു പന്ത് ഓഫ് സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ ലെഗ് സൈഡിലേക്കോ അടിക്കണോയെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ അവന് കഴിയും. വളരെ കുറച്ച് ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്കെ അതിന് കഴിയൂ. സഞ്ജു സാംസൺ അത്തരമൊരു ബാറ്ററാണ്" ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തി.

അതേസമയം ഇന്ത്യ 21 റണ്‍സിന് വിജയിച്ച മത്സരത്തിലെ താരമായും സഞ്‌ജു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിന് 188 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മറുപടിക്കിറങ്ങിയ ഒമാന് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 167 റണ്‍സെടുക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞത്.

