ഭാവി താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ സുബ്രതോ കപ്പ്; പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ കേരള ഫുട്ബോള്
64 വര്ഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് കേരളം ഇതാദ്യമായി സുബ്രതോ മുഖര്ജി ഇന്റര്നാഷനല് ഫുട്ബോള് ടൂര്ണമെന്റില് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഒരു മത്സരവും തോൽക്കാതെയാണ് കേരള ടീം ഫൈനലില് എത്തിയത്
Published : September 27, 2025 at 12:31 PM IST
കോഴിക്കോട്: സുബ്രതോ കപ്പ് നേടി ചരിത്രമെഴുതിയതോടെ ഭാവി താരങ്ങള് കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോളിന് കരുത്ത് കൂട്ടുകയാണ്. ഫാറൂഖ് എച്ച് എസ് എസിലെ അണ്ടര് 17 ജൂനിയര് വിഭാഗം ആണ്കുട്ടികൾ ഉയർത്തിയത് മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം കൂടിയാണ്. 64 വര്ഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് കേരളം ഇതാദ്യമായി സുബ്രതോ മുഖര്ജി ഇന്റര്നാഷനല് ഫുട്ബോള് ടൂര്ണമെന്റില് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഒരു മത്സരവും തോൽക്കാതെയാണ് കേരള ടീം ഫൈനലില് എത്തിയത്.
കലാശപ്പോരിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് അമെനിറ്റി പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനു തോല്പ്പിച്ചായിരുന്നു ഫാറൂഖ് എച്ച് എസ് എസ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. 20-ാം മിനുട്ടില് ജോണ് സീനയും 60-ാം മിനുട്ടില് ആദി കൃഷ്ണയുമാണ് കേരളത്തിനായി ഗോളുകള് നേടിയത്. സെമി ഫൈനലില് മിസോറമിന്റെ ആര് എം എസ് എ സ്കൂളിനെ തോല്പ്പിച്ചാണ് (1-0)ന് കേരളം ഫൈനലില് പ്രവേശിച്ചത്.
അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ചത്തീസ്ഗഡിനെയാണ് ജഷീർ ഇർഷാദ് നേടിയ ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ബർത്ത് ഉറപ്പാക്കിയത്. സെമി ഫൈനൽ ശക്തരായ മിസോറാനെ 55ആം മിനിറ്റിൽ അഷ്മിൽ നേടിയ ഗോളിൽ വീഴ്തി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഫൈനലിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടു.
2020 മുതൽ 24 വരെ ബേപ്പൂർ ഓറഞ്ച് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണവും ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞവർഷം മുതലാണ് ഗോകുലം എഫ്സി സ്പോൺസറായി എത്തിയത്. ടീം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പരിശീലനം, ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവയെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയതോടെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായത്. അത് ഒടുവിൽ ഒരു ചരിത്രം കുറിക്കലിലേക്ക് മാറിയെന്നും ഷബീർ അലി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി നാട്ടിലെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാമനാട്ടുകരയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും ഷബീർ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്, സേട്ട് നാഗ്ജി, ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി, ചാക്കോള ട്രോഫി തുടങ്ങി മിക്ക ടൂർണമെൻ്റുകളും ഇല്ലാതായി. നമ്മൾ വറ്റി വരണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കും, മലയാളികളെ കൊണ്ട് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ സമ്പന്നമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
സമീപകാല ദേശീയ ഫുട്ബോളിനെ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തെ പ്രകടനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ വളരെ മുന്നോട്ടുവന്നു. തജിക്കിസ്താനിലെ കാഫ നാഷണൽസ് കപ്പിൽ ഒമാനേയും ആതിഥേരെയും തോൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
അത് നല്ലൊരു തിരിച്ചുവരവും തുടക്കമായിരുന്നു. മലയാളിയായ നൗഷാദ് മൂസയുടെ കീഴിൽ പരിശീലിക്കുന്ന അണ്ടർ 23 ടീം. ഖത്തറിൽ ഏഷ്യാകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരത്തിൽ ബഹറൈനെ അടക്കം തോൽപ്പിച്ച് കരുത്ത് കാണിച്ചു. മലയാളി താരങ്ങളുടെ കരുത്താണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ദേശീയ- സ്കൂൾ തലത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മലയാളികൾ വിജയികളായി.
കരുത്തരായ സംസ്ഥാന ടീമുകളെ തോൽപ്പിച്ച് ഒരു പരാജയം പോലും അറിയാതെ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടു. മികച്ച കളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഫാറൂഖിന്റേത്. നല്ല ടാലൻറ് ഉള്ള കുട്ടികളാണവർ. അവർക്ക് മുന്നിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ കൂടെ ചേർത്ത് ദേശീയ താരങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റുക എന്നതാകണം അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും കമാൽ വരദൂർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വർഷം തോറും നടക്കുന്ന ഇന്റർ-സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റാണ് സുബ്രതോ കപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ മാർഷൽ സുബ്രതോ മുഖർജിയുടെ പേരിലാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1960 ൽ ആരംഭിച്ച ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്കൂൾ ടീമുകൾ ഈ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.
