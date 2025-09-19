ETV Bharat / sports

VIDEO- പിതാവ് മരിച്ചത് അറിയാതെ പന്തെറിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കന്‍ താരം; വാര്‍ത്ത അറിയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടില്‍ വച്ച്, ആശ്വസിപ്പിച്ച് പരിശീലകൻ

മത്സരത്തിന്‍റെ കമന്‍ററിക്കിടെ ദുനിത് വെല്ലാലെഗെ മരണ വിവരം ശ്രീലങ്കൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റസ്സൽ ആർനോൾഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

Sri Lanka vs Afghanistan Asia Cup 2025 ദുനിത് വെല്ലാലെഗെ ഏഷ്യ കപ്പ് 2025
Dunith Wellalage (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്‌: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം ശ്രീലങ്കന്‍ ബോളര്‍ ദുനിത് വെല്ലാലെഗെ അത്രപെട്ടെന്ന് മറക്കാനിയില്ല. തൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറില്‍ 17 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങിയ ദുനിത് മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ അവസാന ഓവറില്‍ അഫ്‌ഗാന്‍ ബാറ്റര്‍ മുഹമ്മദ് നബി അഞ്ച് സിക്‌സറുകളടക്കം 32 റണ്‍സാണ് ദുനിത് വെല്ലാലെഗെയ്‌ക്ക് എതിരെ നേടിയത്.

ഈ മത്സരത്തിനിടെ ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദുരന്തം കൂടി നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ദുനിത് അഫ്‌ഗാനെതിരെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പിതാവ് സുരംഗ വെല്ലാലെഗെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ പരിശീലകന്‍ സനത് ജയസൂര്യയും ടീം മാനേജരും വെല്ലാലെഗയോട് പിതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദുനിത്തിനോട് മൈതാനത്ത് വച്ച് ഇരുവരും സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ദുനിത്തിനോട് ജയസൂര്യ സംസാരിക്കുന്നതും തുടര്‍ന്ന് തോളിൽ കൈവച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

മത്സരത്തിന്‍റെ കമന്‍ററിക്കിടെ ശ്രീലങ്കൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റസ്സൽ ആർനോൾഡ് മരണ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. "ദുനിത് വെല്ലാലെഗെയുടെ അച്ഛൻ സുരംഗ കുറച്ചു മുൻപ് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹവും ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂള്‍ ക്രിക്കറ്റ് രംഗം എത്ര വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ എന്‍റെ സ്‌കൂളായ സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്‌സിനെ നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് കോളജിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു" - റസ്സൽ ആർനോൾഡ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പിതാവിന്‍റെ മരണത്തോടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേരാനായി ദുനിത് വെല്ലാലെഗെ കൊളംബോയിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങിയതായാണ് വിവരം. ഇതോടെ 22-കാരന്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ തുടര്‍ന്ന് കളിക്കുന്ന കാര്യവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. അഫ്‌ഗാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിന്‍റെ വിജയം നേടിയ ശ്രീലങ്ക ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ നിന്നും ചാമ്പ്യന്മാരായിക്കൊണ്ട് സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് കടക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറിയില്‍ റെക്കോഡുകളുടെ പെരുമഴ; ഇതു സ്‌മൃതി മന്ദാന സ്‌പെഷ്യല്‍!

സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ നാളെയാണ് ലങ്കയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ബംഗ്ലാദേശാണ് എതിരാളി. 23-ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെയും 26-ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെയുമാണ് തുടര്‍ന്നുള്ള മത്സരങ്ങള്‍. ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന താരങ്ങളില്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള താരമാണ് ഇടങ്കയ്യന്‍ സ്‌പിന്നറായ വെല്ലാലെഗെ. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കായി ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരമായിരുന്നു 22-കാരന്‍ ഇന്നലെ അഫ്‌ഗാനെതിരെ കളിച്ചത്. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇതുവരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റാണുള്ളത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI LANKA VS AFGHANISTANASIA CUP 2025ദുനിത് വെല്ലാലെഗെഏഷ്യ കപ്പ് 2025DUNITH WELLALAGE FATHER DIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.