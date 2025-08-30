ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനിടെ ഹർഭജൻ സിംഗ് മലയാളി താരം ശ്രീശാന്തിനെ തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തുവിട്ട ഐപിഎൽ സ്ഥാപകനും മുൻ ചെയർമാനുമായ ലളിത് മോദിക്കെതിരെ ശ്രീശാന്തിന്റെ ഭാര്യ രംഗത്ത്. ബിയോണ്ട് 23 ക്രിക്കറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമായിരുന്ന മൈക്കൽ ക്ലാർക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോദി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും വില കുറഞ്ഞ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന, ഹൃദയശൂന്യമായ, മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് ശ്രീശാന്തിന്റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരി ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയില് രൂക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'ലളിത് മോദി, മൈക്കല് ക്ലാര്ക്ക് നിങ്ങളെ ഓര്ത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലകുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിക്കും വ്യൂസിനുമായി 2008-ല് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോള് വലിച്ചിഴച്ച നിങ്ങള് മനുഷ്യരല്ല. ശ്രീശാന്തും ഹര്ഭജനും അതെല്ലാം മറന്ന് മുന്നോട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇപ്പോള് സ്കൂളില് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരായി. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ പഴയ മുറിവുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും ഹൃദയശൂന്യവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണ്' -ഭുവനേശ്വരി എഴുതി.
2008 ഐപിഎല്ലിന്റെ ഉദ്ഘാടന സീസണില് മൊഹാലിയിലെ പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തില് കിങ്സ് ഇലവന് പഞ്ചാബും മുംബൈ ഇന്ത്യന്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് നടന്ന ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. മല്സരത്തില് ശ്രീശാന്തിന്റെ ടീം കിങ്സ് ഇലവന് വിജയിച്ചിരുന്നു.
ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങള് ഹസ്തദാനം നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഹര്ഭജന് ശ്രീശാന്തിന്റെ മുഖത്ത് തല്ലുന്നത്. അടിയേറ്റ ശ്രീശാന്ത് കരയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് അന്ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാല് തല്ലുന്നതിന്റേയും തുടര്ന്നുള്ള വഴക്കിന്റേയും വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ശ്രീശാന്ത് മൈതാനത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. സഹതാരങ്ങളും എതിർ കളിക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഓടിയെത്തി. അതിനുശേഷം ഹർഭജന് 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ഐപിഎല് ചരിത്രത്തില്തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ലളിത് മോദി അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിച്ചു. 'മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ക്യാമറകൾ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിൽ ഒന്ന് ഓണായിരുന്നു. അതാണ് ശ്രീശാന്തും ബാജിയും (ഹർഭജൻ സിങ്) തമ്മിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഹർഭജൻ കയ്യുടെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് ശ്രീശാന്തിനെ അടിക്കുകയാണ്- മോദി വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീശാന്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പിന്നീട് ഹർഭജൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവസരം ലഭിച്ചാൽ താൻ അത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
