സ്‌പാനിഷ് ഇതിഹാസം ജോഡി ആൽബ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മെസ്സി

നിലവിൽ ജോഡി ആൽബ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്.

Spanish legend Jordi Alba announces retirement
Spanish legend Jordi Alba announces retirement (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 12:52 PM IST

സ്‌പാനിഷ് ഇന്‍റര്‍ മയാമി താരം ജോഡി അൽബ സീസണോടുവിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് താരം വിവരം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ഫുട്ബോളിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആല്‍ബ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. മിഡ്‌ഫീല്‍ഡല്‍ സെർജിയോ ബുസ്ക്വറ്റ്സും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആൽബയുടെ തീരുമാനം. മെസ്സിക്കൊപ്പം ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ച മുൻ ബാഴ്‌സലോണ ടീമംഗങ്ങളുടെ ഒരു യുഗാന്ത്യമാണിത്.

'വളരെ കാലമായി ഞാൻ ആലോചിച്ചു വരുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണിത്. ഒരു പുതിയ വ്യക്തിഗതമായ അധ്യായം ആരംഭിക്കാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം പൂർണമായും സമയം ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള ശരിയായ നിമിഷമാണിതെന്ന് ജോർഡി പറഞ്ഞു. മയാമിയിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആരാധകരുടെ പിന്തുണക്കും ടീമിന്‍റെ വിജയങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവാനും ക്ലബ്ബിന്‍റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവൻ ആയിരിക്കുമെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

Jordi Alba, Messi
Jordi Alba, Messi (getty)

2023ൽ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച 36 കാരൻ നിലവിൽ മയാമിക്കായാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എംഎൽഎസ് സീസൺ അവസാനിക്കാൻ മാസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. മയാമിക്കായി 18 ഗോളുകളും 38 അസിസ്റ്റുകളും ആണ് ഇതുവരെ സ്പാനിഷ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസിക്കൊപ്പം കളിക്കളത്തിൽ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ജോർഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആൽബയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആശംസകളുമായി മെസ്സിയെത്തി. 'ജോഡി, നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യും. ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അവിടെ കാണാതിരിക്കുന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കും. വര്‍ഷങ്ങളായി നീ എനിക്ക് എത്ര അസിസ്റ്റുകൾ തന്നു, ഇനി ആരാണ് എനിക്ക് ബാക്ക് പാസുകൾ തരിക- മെസ്സി എഴുതി.

ബാഴ്‌സലോണയിലും മിയാമിയിലുമായി 413 മത്സരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച ഇരുവരും മികച്ചൊരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്, ആൽബ ഇടത് വശത്ത് നിന്ന് മെസ്സിക്ക് സ്ഥിരമായി അസിസ്റ്റുകൾ നൽകുമായിരുന്നു. ആൽബ മെസ്സിക്ക് 33 അസിസ്റ്റുകളാണ് ഇതുവരെ നൽകിയത്. ലൂയിസ് സുവാരസ് (60), ഡാനി ആൽവസ് (42), ആൻഡ്രസ് ഇനിയേസ്റ്റ (37) എന്നിവർ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയവരില്‍ മുന്നിലുള്ളത്. ബാഴ്‌സലോണയിൽ തുടങ്ങിയ പങ്കാളിത്തം, മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ മിയാമിയിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചപ്പോഴും തുടരുകയായിരുന്നു.

Jordi Alba, Messi
Jordi Alba, Messi (getty)

2012ലാണ് താരം വലൻസിയയിൽ നിന്നും ബാഴ്‌സയില്‍ എത്തുന്നത്. കാറ്റാലന്‍സിനായി 450 മത്സരങ്ങളിൽ താരം ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാഴ്‌സക്കൊപ്പം ആറ് ലാ ലിഗ, അഞ്ച് കോപ്പ ഡെൽറേ, നാല് സൂപ്പർ കപ്പ് കിരീടങ്ങൾ ഓരോ വീതം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫിഫ ക്ലബ്ബ് ലോകകപ്പ് എന്നീ കിരീടങ്ങൾ ആല്‍ബ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെയിന്‍ ദേശീയ ടീമിനായി 2012 യൂറോകപ്പും, 2023 യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടവും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

