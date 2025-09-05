ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അവരുടെ നാട്ടിൽ നാണംകെടുത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 5 റൺസിന് വീഴ്ത്തിയ പ്രോട്ടീസ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 7 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വിജയത്തോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. 27 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പടയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ടെംബ ബവുമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 1998 ന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പര വിജയമാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് അവസാനമായി ഒരു ദ്വിരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പര നേടിയത് 2017 ലാണ്.
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റിന് 330 റൺസാണ് നേടിയത്. മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ (85), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് (58) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ച്വറി സ്വന്തമാക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 50 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 325 റൺസ് നേടാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോ റൂട്ടും ജോസ് ബട്ട്ലറും 61-61 റൺസ് നേടി.
ജോഫ്ര ആർച്ചർ 4 വിക്കറ്റും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി നാൻഡ്രെ ബർഗർ 3 വിക്കറ്റും നേടി. അതേസമയം ആദ്യ ഏകദിനത്തില് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 132 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 20.5 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ എയ്ഡൻ മാർക്രം 55 പന്തിൽ നിന്നും 13 ഫോറും രണ്ട് സിക്സറുമുൾപ്പടെ 86 റൺസ് നേടി. റിയാൻ റിക്കൾട്ടൺ പുറത്താകാതെ 31 റൺസും സ്വന്തമാക്കി.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
The Proteas held their nerve at Lord’s with brilliant death bowling to claim victory by 5 runs! 🔥
A 2-0 lead means the Proteas have sealed the ODI series with a game to spare. 🇿🇦🏆#WozaNawe pic.twitter.com/0kj1hZTVpL
ഇന്ത്യയെ പിന്നിലാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു
മത്സരത്തിൽ 330 റൺസ് നേടിയതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി നേടി. ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. 1995-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് 334 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ ലോർഡ്സിൽ ഒരു വിദേശ ടീം നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോര് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പേരിലാണ്. 2002-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യ 326 റൺസ് നേടിയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് ലോർഡ്സിൽ ഒരു വിദേശ ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പ്രോട്ടീസ് 330 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്.
ലോർഡ്സിൽ ഏകദിനത്തിൽ ഒരു വിദേശ ടീമിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ
330 റൺസ് - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - 2025
326 റൺസ് - ഇന്ത്യ - 2002
309 റൺസ് - ഓസ്ട്രേലിയ - 2015
308 റൺസ് - പാകിസ്ഥാൻ - 2019
Matthew Breetzke’s phenomenal ODI start continues! 🌟— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
A world record: his 5th consecutive score of 50+ in his first 5 international One Day matches, capped by a match-winning 85 off 77 balls, earns him the Player of the Match award. 🔥🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/kLwsfhFo6h
