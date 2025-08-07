Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ടോട്ടനത്തിനായി യൂറോപ്പ ലീഗ് ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ യോദ്ധാവ്; സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ ഇനി ലോസ്‌ ആഞ്ചലസ് എഫ്‌സിയില്‍ - SON HEUNG MIN LAFC

ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം ടോട്ടൻഹാമിനായി കളിച്ചശേഷമാണ് സൺ ഹ്യൂങ് മിന്‍റെ വിടവാങ്ങല്‍.

SON HEUNG MIN
SON HEUNG MIN (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read

ടോട്ടനം ഹോട്‌സ്‌പറിന്‍റെ ഇതിഹാസ കൊറിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ അടുത്തിടെയാണ് ക്ലബ് വിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. താരം എവിടേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒടുവില്‍ തീരുമാനമായി. അമേരിക്കൻ ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസ് എഫ്‌സിയുമായി കരാറിലെത്തി. രണ്ടുകോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 173 കോടി രൂപ) ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഎംഒ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടൈഗേഴ്‌സിനെതിരായ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ടീമിന്‍റെ മത്സരം കാണാൻ താരമെത്തിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിയൂള്‍ വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡുമായി നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട തന്‍റെ ടോട്ടനം കരിയർ സൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ടോട്ടനത്തിന്‍റെ 17 വർഷം നീണ്ട കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയത് താരമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി അവസാനം വരെ പോരാടി ജയിച്ച പോരാളിയായിരുന്നു. 2015ൽ 23–ാം വയസ്സിലാണ് ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ബയർ ലെവർക്യൂസനിൽനിന്ന് സൺ ടോട്ടനത്തിൽ എത്തുന്നത്.

Son Heung-min Leaves Tottenham to Join Los Angeles FC
യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം (Son Heung min)

454 മത്സരങ്ങളിൽ ടോട്ടനത്തിനായി കളിച്ച സണ്‍ 173 ഗോളുകളും 96 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് നേടിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാത്രം താരം 127 തവണ വല കുലുക്കി. ടോട്ടനം ക്ലബിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് സൺ. കൂടാതെ 2021–22 സീസണിൽ 23 ഗോളുകളുമായി ലിവർപൂൾ താരം മുഹമ്മദ് സലായ്ക്ക് ഒപ്പം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയ സൺ ആ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരമായി.

ഫെബ്രുവരിയിൽ മിഡിൽസ്ബറോയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്മാനുവൽ ലാറ്റെ ലാത്തിന് വേണ്ടി അറ്റ്ലാന്‍റ യുണൈറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ച MLS റെക്കോർഡായ 16.5 മില്യൺ പൗണ്ടിനെ മറികടന്നാണ് സോണിന് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ് നൽകിയത്. സൗദി അറേബ്യന്‍ ക്ലബുകളടക്കം താരത്തിനായി താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും, ബുധനാഴ്ച സണ്‍ ടീം വിടുന്നത് ടോട്ടൻഹാം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു കരാര്‍ വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള താരത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളില്‍ ക്ലബ് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന് വൈകാരികമായ ആശംസ അർപ്പിച്ചു.

ലില്ലിവൈറ്റ് ഷർട്ട് ധരിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സണ്‍ എന്ന് ടോട്ടനം ചെയർമാൻ ഡാനിയേൽ ലെവി പ്രശംസിച്ചു. 'അദ്ദേഹം അതിശയകരമായ കഴിവുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ മാത്രമല്ല, ക്ലബ്ബിലുടനീളവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവിശ്വസനീയമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ലെവി പറഞ്ഞു. ബിൽബാവോയിലെ യൂറോപ്പ ലീഗ് വിജയം ടോട്ടനത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷമാണ്, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സൺ ട്രോഫി ഉയർത്തി. മൈതാനത്തും പുറത്തും താരം ഈ ക്ലബ്ബിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലെവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

  1. Also Read: കര്‍ണാടകയില്‍ പഠനം വഴിമുട്ടിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കോളേജ് ഫീസടച്ച് റിഷഭ് പന്ത്; കയ്യടിച്ച് ആരാധകര്‍ - RISHABH PANT HELPS STUDENT
  2. Also Read:ഗില്ലും സിറാജുമല്ല! 'ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' അവാര്‍ഡ് മറ്റൊരു താരത്തിന്; കാരണമറിയാം - IMPACT PLAYER OF THE SERIES AWARD
  3. Also Read:ഐഎസ്എൽ അനിശ്ചിതത്വം; സുനില്‍ ഛേത്രി അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ക്ക് ബെംഗളൂരു എഫ് സി ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്തി - BENGALURU FC SALARIES

ടോട്ടനം ഹോട്‌സ്‌പറിന്‍റെ ഇതിഹാസ കൊറിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ അടുത്തിടെയാണ് ക്ലബ് വിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. താരം എവിടേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒടുവില്‍ തീരുമാനമായി. അമേരിക്കൻ ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസ് എഫ്‌സിയുമായി കരാറിലെത്തി. രണ്ടുകോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 173 കോടി രൂപ) ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഎംഒ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടൈഗേഴ്‌സിനെതിരായ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ടീമിന്‍റെ മത്സരം കാണാൻ താരമെത്തിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിയൂള്‍ വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡുമായി നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട തന്‍റെ ടോട്ടനം കരിയർ സൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ടോട്ടനത്തിന്‍റെ 17 വർഷം നീണ്ട കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയത് താരമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി അവസാനം വരെ പോരാടി ജയിച്ച പോരാളിയായിരുന്നു. 2015ൽ 23–ാം വയസ്സിലാണ് ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ബയർ ലെവർക്യൂസനിൽനിന്ന് സൺ ടോട്ടനത്തിൽ എത്തുന്നത്.

Son Heung-min Leaves Tottenham to Join Los Angeles FC
യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം (Son Heung min)

454 മത്സരങ്ങളിൽ ടോട്ടനത്തിനായി കളിച്ച സണ്‍ 173 ഗോളുകളും 96 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് നേടിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാത്രം താരം 127 തവണ വല കുലുക്കി. ടോട്ടനം ക്ലബിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് സൺ. കൂടാതെ 2021–22 സീസണിൽ 23 ഗോളുകളുമായി ലിവർപൂൾ താരം മുഹമ്മദ് സലായ്ക്ക് ഒപ്പം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയ സൺ ആ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരമായി.

ഫെബ്രുവരിയിൽ മിഡിൽസ്ബറോയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്മാനുവൽ ലാറ്റെ ലാത്തിന് വേണ്ടി അറ്റ്ലാന്‍റ യുണൈറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ച MLS റെക്കോർഡായ 16.5 മില്യൺ പൗണ്ടിനെ മറികടന്നാണ് സോണിന് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ് നൽകിയത്. സൗദി അറേബ്യന്‍ ക്ലബുകളടക്കം താരത്തിനായി താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും, ബുധനാഴ്ച സണ്‍ ടീം വിടുന്നത് ടോട്ടൻഹാം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു കരാര്‍ വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള താരത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളില്‍ ക്ലബ് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന് വൈകാരികമായ ആശംസ അർപ്പിച്ചു.

ലില്ലിവൈറ്റ് ഷർട്ട് ധരിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സണ്‍ എന്ന് ടോട്ടനം ചെയർമാൻ ഡാനിയേൽ ലെവി പ്രശംസിച്ചു. 'അദ്ദേഹം അതിശയകരമായ കഴിവുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ മാത്രമല്ല, ക്ലബ്ബിലുടനീളവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവിശ്വസനീയമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ലെവി പറഞ്ഞു. ബിൽബാവോയിലെ യൂറോപ്പ ലീഗ് വിജയം ടോട്ടനത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷമാണ്, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സൺ ട്രോഫി ഉയർത്തി. മൈതാനത്തും പുറത്തും താരം ഈ ക്ലബ്ബിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലെവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

  1. Also Read: കര്‍ണാടകയില്‍ പഠനം വഴിമുട്ടിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കോളേജ് ഫീസടച്ച് റിഷഭ് പന്ത്; കയ്യടിച്ച് ആരാധകര്‍ - RISHABH PANT HELPS STUDENT
  2. Also Read:ഗില്ലും സിറാജുമല്ല! 'ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' അവാര്‍ഡ് മറ്റൊരു താരത്തിന്; കാരണമറിയാം - IMPACT PLAYER OF THE SERIES AWARD
  3. Also Read:ഐഎസ്എൽ അനിശ്ചിതത്വം; സുനില്‍ ഛേത്രി അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ക്ക് ബെംഗളൂരു എഫ് സി ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്തി - BENGALURU FC SALARIES

For All Latest Updates

TAGGED:

SON HEUNG MINSOUTH KOREAN FOOTBALLER IN MLSSON HEUNG MIN MLS MOVEസൺ ഹ്യൂങ് മിൻSON HEUNG MIN LAFC

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.