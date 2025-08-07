ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിന്റെ ഇതിഹാസ കൊറിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ അടുത്തിടെയാണ് ക്ലബ് വിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. താരം എവിടേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒടുവില് തീരുമാനമായി. അമേരിക്കൻ ടീം ലോസ് ആഞ്ചലസ് എഫ്സിയുമായി കരാറിലെത്തി. രണ്ടുകോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 173 കോടി രൂപ) ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഎംഒ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടൈഗേഴ്സിനെതിരായ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ടീമിന്റെ മത്സരം കാണാൻ താരമെത്തിയിരുന്നു.
സിയൂള് വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡുമായി നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട തന്റെ ടോട്ടനം കരിയർ സൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ടോട്ടനത്തിന്റെ 17 വർഷം നീണ്ട കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയത് താരമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ ക്യാപ്റ്റന് ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി അവസാനം വരെ പോരാടി ജയിച്ച പോരാളിയായിരുന്നു. 2015ൽ 23–ാം വയസ്സിലാണ് ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ബയർ ലെവർക്യൂസനിൽനിന്ന് സൺ ടോട്ടനത്തിൽ എത്തുന്നത്.
454 മത്സരങ്ങളിൽ ടോട്ടനത്തിനായി കളിച്ച സണ് 173 ഗോളുകളും 96 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് നേടിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാത്രം താരം 127 തവണ വല കുലുക്കി. ടോട്ടനം ക്ലബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ആറാം സ്ഥാനത്താണ് സൺ. കൂടാതെ 2021–22 സീസണിൽ 23 ഗോളുകളുമായി ലിവർപൂൾ താരം മുഹമ്മദ് സലായ്ക്ക് ഒപ്പം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയ സൺ ആ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരമായി.
ഫെബ്രുവരിയിൽ മിഡിൽസ്ബറോയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്മാനുവൽ ലാറ്റെ ലാത്തിന് വേണ്ടി അറ്റ്ലാന്റ യുണൈറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ച MLS റെക്കോർഡായ 16.5 മില്യൺ പൗണ്ടിനെ മറികടന്നാണ് സോണിന് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ് നൽകിയത്. സൗദി അറേബ്യന് ക്ലബുകളടക്കം താരത്തിനായി താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും, ബുധനാഴ്ച സണ് ടീം വിടുന്നത് ടോട്ടൻഹാം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു കരാര് വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള താരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളില് ക്ലബ് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന് വൈകാരികമായ ആശംസ അർപ്പിച്ചു.
Yo no puedo sigan ustedes 😥pic.twitter.com/r4vZOaikD3— Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 6, 2025
ലില്ലിവൈറ്റ് ഷർട്ട് ധരിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സണ് എന്ന് ടോട്ടനം ചെയർമാൻ ഡാനിയേൽ ലെവി പ്രശംസിച്ചു. 'അദ്ദേഹം അതിശയകരമായ കഴിവുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ മാത്രമല്ല, ക്ലബ്ബിലുടനീളവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അവിശ്വസനീയമായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ലെവി പറഞ്ഞു. ബിൽബാവോയിലെ യൂറോപ്പ ലീഗ് വിജയം ടോട്ടനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷമാണ്, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സൺ ട്രോഫി ഉയർത്തി. മൈതാനത്തും പുറത്തും താരം ഈ ക്ലബ്ബിന് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലെവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
