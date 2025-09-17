ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറിയില് റെക്കോഡുകളുടെ പെരുമഴ; ഇതു സ്മൃതി മന്ദാന സ്പെഷ്യല്!
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് 91 പന്തുകളില് 117 റണ്സാണ് സ്മൃതി മന്ദാന അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 14 ഫോറുകളും നാല് സിക്സറുകളും ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്റെ തകര്പ്പന് ഇന്നിങ്സ്.
Published : September 17, 2025 at 8:20 PM IST
മുല്ലാന്പൂര്: വനിതാ ലോകകപ്പിന് അടുത്തിരിക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നല്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഓപ്പണര് സ്മൃതി മന്ദാന കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് തകര്പ്പന് സെഞ്ചുറിയുമായാണ് ഇന്ത്യന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് കളം നിറഞ്ഞത്. 91 പന്തുകളില് 117 റണ്സാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
14 ഫോറുകളും നാല് സിക്സറുകളും ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് സ്മൃതിയുടെ തകര്പ്പന് ഇന്നിങ്സ്. പ്രകടനത്തോടെ നിരവധി റെക്കോഡുകള് തൻ്റെ പേരില് എഴുതിച്ചേര്ക്കാന് 29-കാരിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന സെഞ്ചുറിയാണിത്. ഇതോടെ വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികള് നേടുന്ന ഓപ്പണറെന്ന റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്താന് ഇന്ത്യന് താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
പ്രസ്തുത റെക്കോഡില് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സൂസി ബേറ്റ്സിനും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടാമി ബ്യൂമോണ്ടിനുമൊപ്പമാണ് സ്മൃതി എത്തിയത്. ഇരുവരേയും അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്നിങ്സുകളിലാണ് സ്മൃതി ഇത്രയും സെഞ്ചുറികള് നേടിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഏകദിനത്തില് 12 സെഞ്ചുറികളിലേത്ത് എത്താന് വെറും 106 ഇന്നിങ്സുകള് മാത്രമാണ് സ്മൃതിയ്ക്ക് വേണ്ടിവന്നത്. ബേറ്റ്സ് 130 ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്നും ബ്യൂമോണ്ട് 113 ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്നുമാണ് ഇത്രയും സെഞ്ചുറികള് നേടിയത്.
ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയ വനിത താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സൂസി ബേറ്റ്സും (13) ഓസ്ട്രേലിയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിങ്ങും (15) മാത്രമാണ് സ്മൃതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
ഇന്ത്യന് താരത്തിന്റെ വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറി
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മൂന്നക്കം തൊടാന് 77 പന്തുകള് മാത്രമാണ് സ്മൃതിയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. വനിത ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യന് താരത്തിന്റെ വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണിത്. വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയും സ്മൃതിയുടെ പേരില് തന്നെയാണ്. രാജ്കോട്ടിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ 70 പന്തിൽ മൂന്നക്കം തൊട്ടാണ് താരം റെക്കോഡിട്ടിരുന്നത്.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ വേഗത്തില് മൂന്നക്കം തൊട്ട താരം
ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയാണിത്. 2022 ലോകകപ്പിൽ ഹാമിൽട്ടണിലെ സെഡൺ പാർക്കിൽ 79 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാറ്റ് സ്കൈവർ ബ്രണ്ടിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് ഇന്ത്യന് താരം പൊളിച്ചത്.
ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ താരം
2025-ൽ സ്മൃതി തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഏകദിന സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ന് നേടിയത്. ഇതോടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ വർഷങ്ങളിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ സെഞ്ചുറികള് നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബാറ്ററായി സ്മൃതി മാറി. 2024-ലായിരുന്നു നേരത്തെ സ്മൃതി സമാന പ്രകടനം നടത്തിയത്.
