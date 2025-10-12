ETV Bharat / sports

ഒരേയൊരു സ്‌മൃതി, റെക്കോഡുകളുടെ തോഴി; ഒസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ വെടിക്കെട്ട് അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയില്‍ പിന്നിട്ടത് നിരവധി നാഴികകല്ലുകള്‍

വനിത ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയ ഇന്നിങ്‌സില്‍ നിരവധി റെക്കോഡുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ താരം സ്‌മൃതി മന്ദാന.

File Photo: Smriti Mandhana (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025 at 7:49 PM IST

വിശാഖപട്ടണം: വനിത ഏകദിന ലോകത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ സ്‌മൃതി മന്ദാന നടത്തിയത്. 66 പന്തില്‍ ഒമ്പത് ഫോറുകളും മൂന്ന് സിക്‌സറുകളും സഹിതം 80 റണ്‍സാണ് സ്‌മൃതി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇന്നിങ്‌സിനിടെ ലോക റെക്കോഡ് ഉള്‍പ്പെടെ സ്വന്തം പേരില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് താരം.

ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം 1000 റണ്‍സ്

മത്സരത്തില്‍ വ്യക്തിഗത സ്‌കോര്‍ 18-ല്‍ എത്തിയതോടെ ഏകദിനത്തില്‍ ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം 1000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ബാറ്ററെന്ന ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കാന്‍ സ്‌മൃതിയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിങ്‌സിൻ്റെ എട്ടാം ഓവറില്‍ സോഫി മോളിനക്‌സിനെ ലോംഗ് ഓണിലേക്ക് സിക്‌സറിന് പറത്തിയാണ് സ്‌മൃതി നിര്‍ണായ നാഴികകല്ലിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഈ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും മുമ്പ് വനിതാ ഏകദിനത്തില്‍ ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡ് 29-കാരി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 1997-ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ബെലിന്‍ഡ ക്ലാര്‍ക്ക് നേടിയ 970 റണ്‍സായിരുന്നു താരം പഴങ്കഥയാക്കിയത്.

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ 5000 റണ്‍സ്

ഓസീസിനെതിരായ പ്രകടനത്തോടെ വനിത ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ 5000 റണ്‍സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും സ്‌മൃതി മന്ദാനയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരമാണ് സ്‌മൃതി. അഞ്ചാമത്തെ വനിതാ താരവും. എന്നാല്‍ 5000 റണ്‍സ് ക്ലബിലേക്ക് എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരവും, ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ എത്തിയ താരവും സ്‌മൃതിയാണ്.

112 ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്നുമാണ് സ്‌മൃതി ഈ നാഴികകല്ലിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം സ്റ്റഫാനി ടെയ്‌ലറുടെ പേരിലുള്ള റെക്കോർഡാണ് പൊളിഞ്ഞത്. 129 ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു വിൻഡീസ് താരം 5000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെയുള്ള പരമ്പരയിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് സ്‌മൃതി കാഴ്‌ചവച്ചത്. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചുറിയുമായി ആണ് താരം കളം നിറഞ്ഞത്. 63 പന്തിൽ 125 റൺസാണ് സ്‌മൃതി അടിച്ചെടുത്തത്. 17 ഫോറുകളും അഞ്ചു സിക്‌സുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. മത്സരത്തിൽ 50 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ സ്‌മൃതി ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമായും റെക്കോർഡിട്ടു.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ 48.5 ഓവറില്‍ 330 റണ്‍സാണ് അടിച്ചത്. സ്‌മൃതിയെ കൂടാതെ സഹ ഓപ്പണര്‍ പ്രതിക റാവലും അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി. ഇവരുടെ 155 റണ്‍സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്‌സിൻ്റെ നട്ടെല്ലായത്.

