നേട്ടങ്ങള് തുടര്ക്കഥയാക്കി സ്മൃതി മന്ദാന; ഏകദിനത്തില് 27 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തില് മന്ദാന റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടി.
Published : October 9, 2025 at 8:03 PM IST
വിശാഖപട്ടണം: വനിതാ ക്രിക്കറ്റില് നേട്ടങ്ങള് തുടര്ക്കഥയാക്കി സ്മൃതി മന്ദാന. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്നത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് ഓപണര് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടി. ഒരു കലണ്ടര് വര്ഷത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വനിതാ ഏകദിന റണ്സ് നേടുന്ന താരമെന്ന ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി. വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് 23 റൺസ് നേടിയാണ് താരം ദീർഘകാല നാഴികക്കല്ല് മറികടന്നത്.
2025 ൽ മന്ദാന 972 റൺസാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏതൊരു വനിതാ താരവും നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസാണിത്. 1997-ൽ ബെലിൻഡ ക്ലാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച 970 റൺസ് എന്ന 27 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് മന്ദാന തകർത്തത്. ബെലിന്ഡ റെക്കോഡ് സ്കോര് നേടിയ വര്ഷത്തില് ഡെന്മാര്ക്കിനെതിരെ പുറത്താകാതെ 229 റണ്സ് നേടിയിരുന്നു. മന്ദാന 17 ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്നാണ് 972 റണ്സ് നേടിയത്. ബെലിന്ഡ ക്ലാര്ക്ക് 14 ഇന്നിങ്സുകളാണ് കളിച്ചത്.
2025-ൽ ഉടനീളം മന്ദാനയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥിരത, ലോകകപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില് താരത്തിന് വേണ്ടവിധം തിളങ്ങാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും, റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തോടെ ആധുനിക വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റര്മാരില് ഒരാളെന്ന പദവിയിലേക്കെത്തിച്ചു.
പ്രതീക റാവലിനൊപ്പം 55 റൺസിന്റെ മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് മന്ദാന നൽകിയത്. 2025ല് നാല് സെഞ്ചുറികളും മൂന്ന് അര്ധ സെഞ്ചുറികളുമാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. അടുത്തിടെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും പാകിസ്താനുമെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് മല്സരങ്ങളില് 8 ഉം 23 ഉം റണ്സ് മാത്രമേ താരത്തിന് എടുക്കാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. മന്ദാനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഏകദിന ലോകകപ്പാണിത്.
ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ വനിതാ ഏകദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ അഞ്ച് താരങ്ങൾ
|താരം
|രാജ്യം
|വർഷം
|റൺസ്
|സ്മൃതി മന്ദാന
|ഇന്ത്യ
|2025
|972*
|ബെലിൻഡ ക്ലാർക്ക്
|ഓസ്ട്രേലിയ
|1997
|970
|ലോറ വോൾവാർഡ്
|ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
|2022
|882
|ഡെബ്ബി ഹോക്ലി
|ന്യൂസിലാന്റ്
|1997
|880
|ആമി സാറ്റർത്ത്വൈറ്റ്
|ന്യൂസിലാന്റ്
|2016
|853
അതേസമയം മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഇന്ത്യ 49.5 ഓവറില് 251 റണ്സെടുത്ത് എല്ലാവരും പുറത്തായി. റിച്ചാ ഘോഷാണ് (77 പന്തില് 94) ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. സ്നേഹ് റാണയും (33)പ്രതിക റാവലും (37) ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. സ്മൃതി മന്ദാന (32), ഹര്മന്പ്രീത് കൗര് (9) എന്നിവര്ക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ക്ലോ ട്രയോണ്. രണ്ട് പേരെ വീതം പുറത്താക്കിയ മരിസാനെ കാപ്പ്, നാങ്കുലുലെക്കോ മ്ലാബ, നദീന് ഡി ക്ലര്ക്ക് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിഹ് നിരയെ തകര്ത്തത്.
