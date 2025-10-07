ETV Bharat / sports

പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം: ബാറ്റ് പിച്ചിലടിച്ച പാകിസ്ഥാന്‍ താരം സിദ്ര അമീന് ശാസനയും ഡീ മെറിറ്റ് പോയന്‍റും

പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പിച്ചിൽ തന്‍റെ ബാറ്റുകൊണ്ട് ശക്തമായി അടിക്കുകയായിരുന്നു.

Sidra Amin
Sidra Amin Reprimanded for Code of Conduct Breach vs India in Womens World Cup 2025 (AP)
കൊളംബോ: വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായി കൊളംബോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് പാകിസ്ഥാന്‍ താരം സിദ്ര അമിന് താക്കീത്. ഒരു ഡിമെറിറ്റ് പോയിന്‍റ് നൽകാനും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റെ 40-ാം ഓവറിൽ, പുറത്തായതിൽ നിരാശയായ അമിൻ, പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പിച്ചിൽ തന്‍റെ ബാറ്റുകൊണ്ട് ശക്തമായി അടിക്കുകയായിരുന്നു.

Sidra Amin
Sidra Amin (GETTY)

അനുചിതമായ പെരുമാറ്റം ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഐസിസി കോഡ് പ്രകാരം ലെവൽ 1 കുറ്റകൃത്യമായി ഈ പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു കളിക്കാരനോ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗമോ ക്രിക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെയോ വസ്ത്രങ്ങളെയോ ഗ്രൗണ്ട് ഉപകരണങ്ങളെയോ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനിടെ കളിക്കിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുവിനെയോ അനാദരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നിയമം.

അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയായ ഔദ്യോഗിക ശാസന അമീന് ലഭിച്ചു, കൂടാതെ അവരുടെ അച്ചടക്ക രേഖയിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റും ചേർത്തു. 24 മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ താരം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കുറ്റകൃത്യമാണിത്. ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ ലോറൻ ഏജൻബാഗ്, നിമാലി പെരേര, തേർഡ് അമ്പയർ കെറിൻ ക്ലാസ്ടെ, ഫോർത്ത് അമ്പയർ കിം കോട്ടൺ എന്നിവരാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയത്. എമിറേറ്റ്സ് ഐസിസി ഇന്‍റര്‍നാഷ്‌ണല്‍ പാനൽ ഓഫ് മാച്ച് റഫറീസ് അംഗമായ മാച്ച് റഫറി ഷാൻഡ്രെ ഫ്രിറ്റ്സാണ് ശിക്ഷ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

അമീൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ ഔപചാരികമായ വാദം കേൾക്കൽ ഒഴിവാക്കി. ഐസിസിയുടെ, ലെവൽ 1 ലംഘനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ശാസന മുതൽ ഒരു കളിക്കാരന്റെ മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനം വരെ പിഴ വരെ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റുകളും ലഭിക്കും. സംഭവം കൂടുതൽ വഷളായില്ലെങ്കിലും, നിരാശയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും കളിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കാനും കളിയുടെ ആത്മാവ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുമാണ് ശിക്ഷ നല്‍കുന്നത്.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാൻ വനിതാ ടീമിനെ ഇന്ത്യ 88 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഹർലീൻ ഡിയോളിന്‍റെ 46 റൺസിന്‍റേയും റിച്ചയുടെ 35 റൺസിന്‍റേയും മികവിൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 248 റൺസാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെറും 159 റൺസിന് പുറത്തായി. മൂന്ന് പ്രധാന വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ക്രാന്തി ഗൗഡ് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

Sidra Amin
Sidra Amin (GETTY)
ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

