ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ശുഭ്മന് ഗിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച സ്റ്റൈലിഷ് വലംകൈയ്യൻ ഗിൽ ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ഐ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ടി20 സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ടൂര്ണമെന്റ് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഫിറ്റ്നസ് നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, ഗിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താരത്തിന്റെ ടി20യിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ്.
അതേസമയം ടീമിലേക്കുള്ള ഗില്ലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് സെലക്ഷനിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. താരം ഇന്നിംഗ്സ് തുറക്കുമോ അതോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങുമോ എന്നതാണ് ഉയര്ന്നുവരുന്ന ചോദ്യം. നിലവിലെ ഓപ്പണിംഗ് ജോഡിയായ അഭിഷേക് ശർമ്മയും സഞ്ജു സാംസണും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഇതേതുടര്ന്ന് ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായേക്കാം.
ഐപിഎല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന്റെ ടി20 തിരിച്ചുവരവിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഗിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസണുകളിലായി 157.80 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 890 റൺസും, 147.40 ശരാശരിയിൽ 426 റൺസും, 155.88 ശരാശരിയിൽ 650 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും സ്ഥിരതയുള്ള സ്കോറിംഗും താരത്തിന്റെ ടി20യിലേക്കുള്ള മുൻ വിമർശനങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കി. ഐപിഎല്ലിലും താരത്തിന്റെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവ് പ്രകടമാണ്.
The ACC Men's T20I Asia Cup 2025 is set for an expanded showpiece in the UAE! 🤩— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
Read more: https://t.co/GE63vDfqNN #ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/GDylqj9ev1
നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി മുഴുവൻ സമയ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ സാധ്യതയുള്ളയാളാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. 2027 ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, ഒക്ടോബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലിക്കും രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കും വിടവാങ്ങൽ പര്യടനമായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 2027 വരെ തുടരാൻ സൂപ്പര് താരങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ അവര് പങ്കെടുക്കാൻ സെലക്ടർമാർ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
2025 ഏഷ്യാ കപ്പ് പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ
- സെപ്റ്റംബർ 9 - അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ v ഹോങ്കോങ് ചൈന- അബുദാബി
- സെപ്റ്റംബർ 10 - ഇന്ത്യ v യുഎഇ- ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 11 - ബംഗ്ലാദേശ് v ഹോങ്കോങ് ചൈന- അബുദാബി
- സെപ്റ്റംബർ 12 - പാകിസ്ഥാൻ v ഒമാൻ- ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 13 - ബംഗ്ലാദേശ് v ശ്രീലങ്ക- അബുദാബി
- സെപ്റ്റംബർ 14 - ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ- ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 15 - യുഎഇ vs ഒമാൻ- അബുദാബി
- സെപ്റ്റംബർ 15 - ശ്രീലങ്ക v ഹോങ്കോംഗ് ചൈന- ദുബായ്
- 16 സെപ്റ്റംബർ - ബംഗ്ലാദേശ് v അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ- അബുദാബി
- 17 സെപ്റ്റംബർ - പാകിസ്ഥാൻ v യുഎഇ - ദുബായ്
- 18 സെപ്റ്റംബർ - ശ്രീലങ്ക v അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ- അബുദാബി
- 19 സെപ്റ്റംബർ - ഇന്ത്യ v ഒമാൻ- അബുദാബി
സൂപ്പർ ഫോർ മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ
- സെപ്റ്റംബർ 20 - B1 vs B2, ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 21 - A1 vs A2, ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 23 - A2 vs B1, അബുദാബി
- സെപ്റ്റംബർ 24 – A1 vs B2, ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 25 – A2 vs B2, ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 26 – A1 vs B1, ദുബായ്
- സെപ്റ്റംബർ 28 – ഫൈനൽ, ദുബായ്