ഗില്ലാട്ടത്തില് പിറന്നത് ചരിത്രറെക്കോര്ഡ്; ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിയ സെഞ്ചുറി
Shubman Gill Joins Kohli and Tendulkar in Elite Test Century Club with Masterclass vs West Indies
Published : October 11, 2025 at 5:25 PM IST
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനു പിന്നാലെ സെഞ്ച്വറിയുമായി തിളങ്ങി ശുഭ്മന് ഗില്. ടെസ്റ്റ് നായകനായ ശേഷം താരം ഇന്ത്യന് മണ്ണില് നേടുന്ന ആദ്യ സെഞ്ച്വറി കൂടിയാണിത്. ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ഗില്ലിന്റെ പത്താം ശതകമാണ് ഡല്ഹിയില് പിറന്നത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് എതിരെ 177 പന്തിൽ നിന്നാണ് ഗിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായതിന് ശേഷമുള്ള തന്റെ അഞ്ചാം സെഞ്ചുറി തൊട്ടത്.
സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെ ഗിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്റെ പേര് റെക്കോര്ഡ് ബുക്കില് എഴുതി ചേർത്തു. വെറും 12 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ 25 കാരനായ ഗിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായി മാറി. പുതിയ സെഞ്ച്വറി നേട്ടത്തോടെ, വിരാട് കോലിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലേക്ക് ഗില്ലും പ്രവേശിച്ചു. 2017 ൽ കോലി അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയിരുന്നു, 2018 ലും താരം നേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. യഥാക്രമം 16 ഉം 24 ഉം ഇന്നിംഗ്സുകളില് നിന്നായിരുന്നു റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
𝗚𝗶𝗹𝗹. 𝗚𝗹𝗼𝗿𝘆. 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀. 🙌@ShubmanGill reaches a brilliant century, guiding #TeamIndia towards a huge total, inching closer to the 500 mark! 🏏💪— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2025
Catch the LIVE action 👉 https://t.co/tg7ZEVlTSH#INDvWI 👉 2nd Test, Day 2 | Live Now on Star Sports &… pic.twitter.com/vIWGDISIcx
1997 ൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സച്ചിൻ 17 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് നാല് സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയിരുന്നു. 70 ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ നിന്ന് 2697 റൺസ് ആണ് ശുഭ്മന് ഗിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത്. 269 ആണ് താരത്തിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ. അതേസമയം വിന്ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്സിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 518 റൺസിനു ഇന്ത്യ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന്റെ ഗില്ലിന്റെ (196 പന്തിൽ 129*) സെഞ്ചറിയാണ് ഇന്നിങ്സിനെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചത്.
177 പന്തിലാണ് ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ പത്താം സെഞ്ചറി ഗിൽ നേടിയത്. രണ്ടു സിക്സും 16 ഫോറുമാണ് ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്നു പിറന്നത്. ഇന്നലെ രണ്ടും ഇന്ന് മൂന്നും വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടമായത്. ഇരട്ടസെഞ്ചറിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ (258 പന്തിൽ 175) റണ്ണൗട്ടായത് ഇന്ത്യയ്ക്കു നിരാശയായി. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും (54 പന്തിൽ 43), ധ്രുവ് ജുറേലും (79 പന്തിൽ 44) റൺസെടുത്ത് പുറത്തായതോടെ, ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, ബി സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
𝙄.𝘾.𝙔.𝙈.𝙄— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
1️⃣2️⃣9️⃣* Runs
1⃣9️⃣6️⃣ Balls
1️⃣6️⃣ Fours
2️⃣ Sixes
👇 Relive #TeamIndia captain Shubman Gill's 🔟th Test Century 💯#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: ടാഗെനറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്തനാസെ, ഷായ് ഹോപ്പ്, കെവോൺ ഇംലാച്ച് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ഖാരി പിയറി, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്പ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.
- Also Read: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ; തകര്ത്തടിച്ച് ജയ്സ്വാളും ഗില്ലും, 518 ന് ഡിക്സയര്
- Also Read:സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേലും ഒളിമ്പിക് മെഡലും ലഭിച്ച ലോകത്തെ ഒരേയൊരു പ്രതിഭ; ഫിലിപ് നോയെല് ബേക്കർ
- Also Read:നേട്ടങ്ങള് തുടര്ക്കഥയാക്കി സ്മൃതി മന്ദാന; ഏകദിനത്തില് 27 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു