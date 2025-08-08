Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ആ ക്ലാസും അനുഭവ സമ്പത്തും ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ഇല്ലാതായി, ടീം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് അതുവേണം; മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലേക്കും അയാള്‍ തിരികെ എത്തുന്നു - SHREYAS IYER COMEBACK

ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി നേരത്തെ മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും കളിച്ചിരുന്ന ശ്രേയസ് ഏകദിനം ഒഴികെയുള്ള ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

ASIA CUP 2025 SHREYAS IYER IN TEST TEAM INDIA ASIA CUP SQUAD ശ്രേയസ് അയ്യര്‍
ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി വിജയിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീം (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര അവസാനിച്ചതോടെ ഇനി ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ കപ്പാണ്. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലാണ് ഇക്കുറി ഏഷ്യ കപ്പ് അരങ്ങേറുക. പിന്നാലെ വർഷാവസാനം, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യ സ്വന്തം മണ്ണില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളും കളിക്കും.

ഈ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ വെറ്ററന്‍ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ യുഗം അവസാനിച്ചതോടെ യുവനിരയാണ് നിലവില്‍ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഇന്ത്യ സമനിലയില്‍ പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലേക്കും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദേശീയ മാധ്യമമായ ടൈംസ്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും കളിച്ചിരുന്ന താരം നിലവില്‍ ഏകദിനത്തില്‍ മാത്രമാണ് ദേശീയ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ മാറാന്‍ പോവുകയാണെന്നാണ് പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ASIA CUP 2025 SHREYAS IYER IN TEST TEAM INDIA ASIA CUP SQUAD ശ്രേയസ് അയ്യര്‍
ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ (IANS)

ശ്രേയസിനെ വേണം

"എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും ടീമിൻ്റെ മധ്യനിരയിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ക്ലാസും അനുഭവ സമ്പത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആൻഡേഴ്‌സൺ-ടെൻഡുൽക്കർ ട്രോഫിക്കിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നമുക്ക് നഷ്‌ടമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നുവത്.

സ്‌പിന്നര്‍മാര്‍ക്കതിരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന താരമാണ് ശ്രേയസെന്ന് സെലക്‌ടർമാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുമെതിരെ രണ്ട് വീതം ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോം സീസണിൽ ഇത് ഏറെ നിർണായകമാകും"- ബിസിസിഐയോട് അടുത്ത വ്യത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലായിരുന്നു ശ്രേയസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചത്. അന്ന് ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണ് ശ്രേയസിനുള്ള്. ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്‌കോററായ താരം 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 243 റണ്‍സ് അടിച്ചൂകൂട്ടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ഐപിഎല്ലില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെ ഫൈനലിലേക്ക് നയിക്കാനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

പന്ത് ഏഷ്യ കപ്പിനില്ല

കാൽവിരലിന് പരിക്കേറ്റ റിഷഭ് പന്തിന് ഏഷ്യ കപ്പ് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു പ്രധാന ടൂർണമെന്‍റും നഷ്‌ടമാകുമെന്നും പ്രസ്‌തുത റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. "മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന നാലാം ടെസ്റ്റിനിടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ റിഷഭ്‌ പന്തിന് കാൽവിരലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പന്തിന് കുറഞ്ഞത് ആറ് ആഴ്‌ചയെങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഏഷ്യാ കപ്പും ഒരുപക്ഷേ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പരയും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്‌ടമായേക്കാം" വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: ഷൂട്ടിങ്ങുമില്ല, മീറ്റിങ്ങുമില്ല; ലാലേട്ടന് രണ്ടു മണിക്ക് പോയേ പറ്റൂ, കെസിഎല്‍ പരസ്യം ചിത്രം പുറത്ത്

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര അവസാനിച്ചതോടെ ഇനി ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ കപ്പാണ്. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലാണ് ഇക്കുറി ഏഷ്യ കപ്പ് അരങ്ങേറുക. പിന്നാലെ വർഷാവസാനം, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യ സ്വന്തം മണ്ണില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളും കളിക്കും.

ഈ ഫോര്‍മാറ്റുകളില്‍ വെറ്ററന്‍ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ യുഗം അവസാനിച്ചതോടെ യുവനിരയാണ് നിലവില്‍ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഇന്ത്യ സമനിലയില്‍ പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലേക്കും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദേശീയ മാധ്യമമായ ടൈംസ്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും കളിച്ചിരുന്ന താരം നിലവില്‍ ഏകദിനത്തില്‍ മാത്രമാണ് ദേശീയ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ മാറാന്‍ പോവുകയാണെന്നാണ് പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ASIA CUP 2025 SHREYAS IYER IN TEST TEAM INDIA ASIA CUP SQUAD ശ്രേയസ് അയ്യര്‍
ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ (IANS)

ശ്രേയസിനെ വേണം

"എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും ടീമിൻ്റെ മധ്യനിരയിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ക്ലാസും അനുഭവ സമ്പത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആൻഡേഴ്‌സൺ-ടെൻഡുൽക്കർ ട്രോഫിക്കിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നമുക്ക് നഷ്‌ടമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നുവത്.

സ്‌പിന്നര്‍മാര്‍ക്കതിരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന താരമാണ് ശ്രേയസെന്ന് സെലക്‌ടർമാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുമെതിരെ രണ്ട് വീതം ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോം സീസണിൽ ഇത് ഏറെ നിർണായകമാകും"- ബിസിസിഐയോട് അടുത്ത വ്യത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലായിരുന്നു ശ്രേയസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചത്. അന്ന് ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണ് ശ്രേയസിനുള്ള്. ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്‌കോററായ താരം 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 243 റണ്‍സ് അടിച്ചൂകൂട്ടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ഐപിഎല്ലില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെ ഫൈനലിലേക്ക് നയിക്കാനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

പന്ത് ഏഷ്യ കപ്പിനില്ല

കാൽവിരലിന് പരിക്കേറ്റ റിഷഭ് പന്തിന് ഏഷ്യ കപ്പ് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു പ്രധാന ടൂർണമെന്‍റും നഷ്‌ടമാകുമെന്നും പ്രസ്‌തുത റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. "മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന നാലാം ടെസ്റ്റിനിടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ റിഷഭ്‌ പന്തിന് കാൽവിരലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പന്തിന് കുറഞ്ഞത് ആറ് ആഴ്‌ചയെങ്കിലും കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഏഷ്യാ കപ്പും ഒരുപക്ഷേ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പരയും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്‌ടമായേക്കാം" വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: ഷൂട്ടിങ്ങുമില്ല, മീറ്റിങ്ങുമില്ല; ലാലേട്ടന് രണ്ടു മണിക്ക് പോയേ പറ്റൂ, കെസിഎല്‍ പരസ്യം ചിത്രം പുറത്ത്

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025SHREYAS IYER IN TEST TEAMINDIA ASIA CUP SQUADശ്രേയസ് അയ്യര്‍SHREYAS IYER COMEBACK

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.