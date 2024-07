ETV Bharat / sports

വനിത ഏഷ്യ കപ്പ്: ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി, ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല്‍ പുറത്ത്; പകരം തനൂജ കന്‍വാര്‍ - Shreyanka Patil ruled out

Shreyanka Patil picked two wickets in the match against Pakistan ( ANI )