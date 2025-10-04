66 മത് സ്കൂൾ ഗെയിംസ് സബ്ജില്ലാ കരാട്ടെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് , 61 കുട്ടികള് ജില്ലാതലത്തിലേക്ക്
ശാസ്താംകോട്ട, കരുനാഗപ്പള്ളി, ചവറ എന്നീ സബ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 160 ഓളം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു
Published : October 4, 2025 at 12:01 PM IST
കൊല്ലം: 66 മത് സ്കൂൾ ഗെയിംസ് സബ്ജില്ലാ കരാട്ടെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് മൈനാഗപ്പള്ളിയില് നടന്നു. ശാസ്താംകോട്ട, കരുനാഗപ്പള്ളി, ചവറ എന്നീ സബ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 160 ഓളം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ വിജയിച്ച 61 കുട്ടികൾ ജില്ലാ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകൃത കേരള കരാട്ടെ അസോസിയേഷന്റെ കൊല്ലം ജില്ലാ കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയും റഫറി കമ്മീഷൻ ചെയർമാനുമായ സെൻസി എസ് വിജയൻ, സെൻസി എ.കെ സോമരാജൻ, സെൻസി വികാസ് ഫിലിപ്പ്, സെൻസി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീലാൽ, സെൻസി പ്രകാശൻ, സെൻസി സ്നേഹ ജെ.എസ് എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു. കോച്ചു മാരായ ജി. ഗോപകുമാർ മൈനാഗപ്പള്ളി, സെൻസി തൽഹത്ത് ഉൽ അൻസാരി
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപകരായ കരുനാഗപ്പള്ളി സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സിനോ പി ബാബു കോർഡിനേറ്റർ കുര്യൻ. എ.വൈദ്യൻ, ചവറ സബ്ജില്ല സെക്രട്ടറി ജിഷ്ണു വി. ഗോപാൽ, കോഡിനേറ്റർ നന്ദു. ആര്, ശാസ്താംകോട്ട സബ്ജില്ല സെക്രട്ടറി അനന്തു പുരുഷോത്തമൻ, കോര്ഡിനേറ്റർ സ്റ്റാൻലിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നീന്തല്, ആര്ച്ചറി, ബേസ് ബോള്, ബോക്സിംങ്, സൈക്ലിങ്, ഫെന്സിങ്, ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, ജൂഡോ, കരാട്ടേ, നെറ്റ്ബോള്, പവര് ലിഫ്റ്റിങ്, റോളര് സ്കേറ്റിങ്, സെപാക് ത്രോ, ഷൂട്ടിങ്, സോഫ്റ്റ് ബോള്, തായ്ക്വോണ്ടോ, ടെന്നിക്വോയിറ്റ്, ത്രോബോള്, കമ്പവലി, വാട്ടര് പോളോ, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്, ഗുസ്തി, വുഷു, യോഗ എന്നീ ഇനങ്ങളിലും ഇത്തവണ മത്സരമുണ്ട്.
ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോള്, കബഡി, ഖൊ ഖൊ, ഹോക്കി, ഹാന്ഡ് ബോള്, വോളിബോള്, ബാസ്കറ്റ് ബോള്, ബാള് ബാഡ്മിന്റണ്,ചെസ്, ടേബിള് ടെന്നീസ്, ടെന്നീസ്, ബാഡ്മിന്റണ് തുടങ്ങിയ ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളിലും മത്സരമുണ്ട്
പതിനായിരക്കണക്കിന് കായിക പ്രതിഭകള് മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേള സംഘാടനത്തിന് വലിയ ആസൂത്രണം ആവശ്യമുണ്ട്. സബ് ജില്ലാതലം മുതല് മത്സര നടത്തിപ്പിന് കൃത്യമായ നിയമാവലി പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള ചുമതല വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിവിധ തലങ്ങളില് വീതിച്ചു നല്കി. റവന്യൂ ജില്ലകളില് വിജയിച്ചു വരുന്ന താരങ്ങള് സംസ്ഥാന തലത്തില് എന്റോള് ചെയ്യുന്നതിനും കുറ്റമറ്റ സംവിധാനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിലാണ് മത്സരങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നാല് വര്ഷം കൂടുമ്പോള് ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയില് സ്കൂള് ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.