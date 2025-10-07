'വളരെ മോശം ഫോം, പാകിസ്ഥാൻ പുരുഷ ടീമിനെ വനിതാ ടീമിന് പോലും തോല്പ്പിക്കാമെന്ന് ഷോയിബ് അക്തർ
പാക് പുരുഷ ടീമിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയിലും പ്രകടനക്കുറവിലും അക്തർ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Published : October 7, 2025 at 10:08 AM IST
പാകിസ്ഥാൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് മുൻ പാക് പേസർ ഷോയിബ് അക്തർ. നിലവിലെ ഫോം വളരെ മോശമാണെന്നും വനിതാ ടീമിന് പോലും അവരെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുരുഷ ടീമിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയിലും പ്രകടനക്കുറവിലും അക്തർ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പുരുഷ ടീമിലെ ഒരു കളിക്കാരനും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും ടീമിന്റെ സമീപകാല റെക്കോർഡ് നിരാശാജനകമാണെന്നും അക്തർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം, പാകിസ്ഥാൻ നാല് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി, അതിൽ 2025 ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയോട് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തോൽവികളുമുണ്ട്.
പുരുഷ ടീമിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ അടിവരയിടാനാണ് അക്തർ മുന് ഫലങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചത്. അടിയന്തര മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വനിതാ ടീം പ്രതിരോധശേഷിയും പോരാട്ടവും തുടരുമ്പോൾ, പുരുഷ ടീം സ്ഥിരമായി ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, തയ്യാറെടുപ്പ്, മൊത്തത്തിലുള്ള തന്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതും വിരോധാഭാസമാണെന്ന് താരം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
മുൻ പേസർമാരുടെ ഈ തുറന്ന വിലയിരുത്തൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റില് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷ ടീം വേഗത്തിൽ മത്സരശേഷി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ടീമുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ പിന്നിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യ വിജയം വനിതാ ഏകദിനങ്ങളിൽ അവരുടെ ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് ലീഡ് 12-0 ആയി ഉയർത്തി.
അതേസമയം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ തിരിച്ചടി കൊളംബോയിൽ നടന്ന ഐസിസി വനിതാ ലോകകപ്പ് 2025 ലെ പോരാട്ടമായിരുന്നു. അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ വനിതാ ടീമിനെ ഇന്ത്യ 88 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഹർലീൻ ഡിയോളിന്റെ 46 റൺസിന്റേയും റിച്ച ഘോഷിന്റെ 35 റൺസിന്റേയും മികവിൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 248 റൺസാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെറും 159 റൺസിന് പുറത്തായി. മൂന്ന് പ്രധാന വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ക്രാന്തി ഗൗഡ് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. മത്സരത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്കും പഞ്ഞമില്ലായിരുന്നു.
പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്പണർ മുനീബ അലി അസാധാരണമായ രീതിയിൽ റണ്ണൗട്ടായി, ആർ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബഗുകൾ വന്നതിനാൽ കളി രണ്ടുതവണ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ടോസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സനയും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയോ കൈ നൽകുകയോ ചെയ്തില്ല. മത്സരശേഷവും ഇരു ടീമിലെ താരങ്ങളും ഹസ്തദാനം നൽകാതെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്നു മടങ്ങിയത്. ഇത് സമീപകാലത്തെ ബന്ധങ്ങളിലെ വഷളായ പ്രവണത തുടരുകയായിരുന്നു. തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ നാലു പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. രണ്ടു കളികളും തോറ്റ പാകിസ്ഥാൻ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
