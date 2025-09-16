ETV Bharat / sports

'ഷഹീന്‍ റണ്‍സടിക്കേണ്ട'; ഇന്ത്യയോടേറ്റ കനത്ത തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ മരുമകനേയും വിമര്‍ശിച്ച് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി

പാകിസ്ഥാനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം 'തേര്‍ഡ്‌ ക്ലാസ്' ആണെന്ന് മുന്‍ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി.

IND VS PAK ASIA CUP 2025 ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദി LATEST NEWS IN MALAYALAM
ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പാക് താരങ്ങള്‍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കറാച്ചി: ഏഷ്യ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ - പാകിസ്ഥാന്‍ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ കത്തിനിന്നത് ഹസ്‌തദാന വിവാദമായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയോട് പാകിസ്ഥാന്‍ ദയനീയ തോല്‍വി വഴങ്ങിയതും ഇരു ടീമുകളുടെയും നിലവാരം തമ്മിലുള്ള വിടവും ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് മുങ്ങിപ്പോവുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ വിവാദങ്ങള്‍ ഒരു തലയ്‌ക്കല്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാക് ടീമിൻ്റെ പ്രകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബാറ്റുമായി പാകിസ്ഥാനായി നിര്‍ണായക പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും പന്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മോശം പ്രകടനത്തിന് മരുമകൻ കൂടിയായ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയെപ്പോലും വിമര്‍ശന മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയരിക്കുകയാണ് പാക് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍. മത്സരത്തില്‍ കൂട്ടത്തകര്‍ച്ച നേരിട്ട പാകിസ്ഥാനായി വാലറ്റത്ത് മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദി നടത്തിയത്.

16 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 33 റൺസടിച്ച താരത്തിന്‍റെ മികവാണ് പാകിസ്ഥാനെ 100 കടത്തിയത്. ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ച ഷാഹിദ് ബോളറെന്ന നിലയിലുള്ള ഷഹീൻ്റെ പ്രകടനത്തെയാണ് വിമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഷഹീന്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയാല്‍ മതി

"ഭാഗ്യവശാൽ, ഷഹീൻ കുറച്ച് റൺസ് നേടി, അത് നമ്മുടെ ടീമിനെ 100 റൺസ് കടക്കാൻ സഹായിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഷഹീനിൽ നിന്ന് റൺസ് വേണ്ട, ഷഹീനിൽ നിന്ന് ബോളിങ്ങിലാണ് മികച്ച പ്രകടനമുണ്ടാവേണ്ടത്.

അതുപോലെ സാം അയൂബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോളിങ് വേണ്ട, എനിക്ക് അവനിൽ നിന്ന് റൺസ് വേണം. ന്യൂബോള്‍ സ്വിങ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് തൻ്റെ റോളെന്ന് ഷഹീൻ മനസിലാക്കണം, ബോള്‍ സ്വിങ് ചെയ്യിച്ച് വിക്കറ്റുകള്‍ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയണം. അവൻ തന്‍റെ ഗെയിം പ്ലാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം" - ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ടിവി ചാനലിലെ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടെയാണ് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

ടീമിലെ തന്‍റെ പ്രധാന ജോലി വിക്കറ്റുകൾ നേടുക എന്നതാണെന്നിരിക്കെ അതിനായി മൈൻഡ് ഗെയിമുകൾ കളിക്കണമെന്നും ഷഹീനോട് പാക് മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ALSO READ: ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ ട്രോഫി ആരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും? ഏഷ്യാ കപ്പ് 'ഹാൻഡ്‌ഷേക്ക് ' വിവാദം പുതിയ തലത്തിൽ

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റല്ല, 'തേര്‍ഡ്‌ ക്ലാസ്'

പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അഫ്രീദി പ്രതികരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം 'തേര്‍ഡ്‌ ക്ലാസ്' ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ആരിൽ നിന്നും മറച്ചുവച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന് പിസിബിയോട് വളരെക്കാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും ഗെയിമിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ കളിക്കാരെ സഹായിക്കാനും അഫ്രീദി രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAKASIA CUP 2025ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിLATEST NEWS IN MALAYALAMSHAHID AFRIDI SLAMS SHAHEEN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.