സീനിയര് വനിതാ ടി20 ട്രോഫിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും; കേരളത്തെ സജന സജീവന് നയിക്കും, ആശയും ടീമില്
ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് കേരളം ഉത്തര്പ്രദേശിനെ നേരിടും.
Published : October 8, 2025 at 1:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സീനിയര് വനിതാ ടി20 ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്ണമെന്റ് ഇന്ന് പഞ്ചാബില് ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബര് 19 വരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ മത്സരങ്ങള് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് കേരളം ഉത്തര്പ്രദേശിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യന് ടീമംഗങ്ങളായ സജനയും ആശ എസും ടീമിലുണ്ട്. സജനയാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്. അതിഥി താരങ്ങളായി തെലങ്കാനയില് നിന്നും വി പ്രണവി ചന്ദ്രയും മധ്യപ്രദേശില് നിന്നും സലോണി ഡങ്കോറും ഇക്കുറി ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്.
ഓരോ ടീമും അതത് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകളുമായി ഒറ്റ റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റിൽ കളിക്കും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ അഞ്ച് ടേബിൾ ടോപ്പർമാരും നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
ശേഷിക്കുന്ന നാല് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കളിക്കും. ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ടീമായ റെയിൽവേസ് 11 കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2009-10 സീസണിലാണ് ആദ്യമായി ട്രോഫി നേടിയത്. ഡൽഹി (2017-18), പഞ്ചാബ് (2018-19), മുംബൈ (2023,2024) എന്നിവയാണ് മറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാർ. മഹാരാഷ്ട്ര അഞ്ച് തവണ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി.
Senior Women’s T20 Trophy 2025–26 begins today. Here’s the Kerala team led by Sajana S, ready to showcase skill, spirit, and teamwork on the national stage.— KCA (@KCAcricket) October 8, 2025
Wishing Team Kerala all the very best for a strong start to the tournament. #SeniorWomensT20Trophy #KeralaCricket #KCA pic.twitter.com/Fz5Bwya1ro
2024ല് ബംഗാളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുംബൈ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും വനിതാ ടി20 കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ബംഗാളിന്റെ 86 റൺസിന്റെ ചെറിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈ 10 വിക്കറ്റിന് ജയിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈയ്ക്കൊപ്പം വിദര്ഭ, ഗുജറാത്ത്, ബറോഡ, ബീഹാര്, ജമ്മു കശ്മീർ, ഉത്തര്പ്രദേശ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് കേരളം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടീമംഗങ്ങള്: സജ്ന എസ് (ക്യാപ്റ്റന്), ഷാനി ടി, ആശ എസ്, അക്ഷയ എ, ദൃശ്യ ഐ.വി, വിനയ സുരേന്ദ്രന്, കീര്ത്തി കെ ജയിംസ്, നജ്ല സിഎംസി, വൈഷണ എം.പി, അലീന സുരേന്ദ്രന്, ദര്ശന മോഹന്, സായൂജ്യ കെ.എസ്, ഇസബെല് മേരി ജോസഫ്, അനന്യ കെ പ്രദീപ്. മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്ററും വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ബാറ്റിങ് കോച്ചുമായ ദേവിക പല്ശികാറാണ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലക. അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച്- ജസ്റ്റിന് ഫെര്ണാണ്ടസ്, അനു അശോക്.
