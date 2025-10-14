ETV Bharat / sports

ശ്രീശാന്തിന്‍റെ പരിക്കിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞു

2012 സീസണിൽ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിലാണ് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്.

S SREESANTH
S SREESANTH (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 10:56 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: 2012ലെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്. ശ്രീശാന്തിനു പരുക്കേറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കേസില്‍ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് തിരിച്ചടി. 82.80 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ (എൻ‌സി‌ഡി‌ആർ‌സി) പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തു.

കമ്മീഷന്‍റെ ഏപ്രിലിലെ ഉത്തരവിനെതിരെ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പുതിയ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 'ശ്രീശാന്ത് 2012 ലെ ഐ‌പി‌എല്ലിൽ ഒരു ദിവസം പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഉത്തരവിന്‍റെ ഫലവും പ്രവർത്തനവും ഇനിയൊരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. 2012 സീസണിൽ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിലാണ് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്.

ഐ‌പി‌എൽ ടൂർണമെന്‍റിനായി റോയൽസ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ' നേടിയിരുന്നു. പോളിസി കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ പരിക്ക് ഉൾപ്പെടെ, പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമാണെങ്കിൽ, കരാർ പ്രകാരം, കളിക്കാർ ഐപിഎൽ 2012-ൽ ഹാജരാകാത്തതിനാൽ അവർക്ക് നൽകിയ/നൽകേണ്ട ഫീസ്, പ്രതിഫലം, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തുക എന്നിവ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് എൻസിഡിആർസി പറഞ്ഞിരുന്നു.

കാല്‍മുട്ടിലെ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് സീസണില്‍ താരത്തിന് കളിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്‍റെ വാദം. എന്നാല്‍ താരത്തിന് പരിക്ക് നേരത്തേയുള്ളതാണെന്നാണ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 2012 മാർച്ച് 28 മുതൽ 2012 മെയ് 28 വരെ ഈ പോളിസി പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

S SREESANTH
S SREESANTH (IANS)

2012 മാർച്ച് 28 ന് ജയ്‌പൂരില്‍ നടന്ന ഒരു പരിശീലന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ശ്രീശാന്തിന് കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റത്. ശ്രീശാന്ത് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് 82 ലക്ഷം രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്‌തു. ശ്രീശാന്തിന് കാൽവിരലിന് നേരത്തെ പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും റോയൽ മൾട്ടിസ്‌പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നിരസിച്ചു.

എന്നാൽ വിരലിലെ പരുക്ക് കളിക്കുന്നതിനു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ലെന്നും, മുട്ടിലെ പരുക്കായിരുന്നു ഗുരുതരമെന്നും രാജസ്ഥാൻ മറുപടി നൽകി. ഈ പരുക്കുണ്ടായത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ കാലയളവിലാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നാലെ കേസിൽ എൻസിഡിആർസി രാജസ്ഥാന് അനുകൂലമായ വിധിയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

