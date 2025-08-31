ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക് സായ്രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി- ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യത്തിന് വെങ്കലനേട്ടം. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സഖ്യമെന്ന അപൂർവനേട്ടവും ഇരുവരും സ്വന്തമാക്കി. 2022-ൽ ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സാത്വിക്-ചിരാഗ് വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. 2011 മുതൽ എല്ലാ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഇന്ത്യക്ക് മെഡലുണ്ട്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുരുഷ ഡബിൾസ് സെമിഫൈനലിൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഏഴ് മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യന് സഖ്യത്തെ 21-19, 18-21, 21-12 എന്ന സ്കോറിനാണ് ചൈനയുടെ ചെൻ ബോയാങ്-ലിയു യി സഖ്യം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
4-0 എന്ന ലീഡ് നേടി സാത്വിക് - ചിരാഗ് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു കുറിച്ചത്. ഗെയിമിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് 11-5 എന്ന ലീഡ് നിലനിർത്തി. എന്നാല്, ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനീസ് സഖ്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ സാത്വിക്- ചിരാഗ് 5-1 എന്ന നിലയിൽ ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും ഇടവേളയിൽ അത് 11-9 ആയി കുറഞ്ഞു. നിർണായക മത്സരത്തിൽ, ചെൻ ബോയാങ്ങും ലിയു യിയും 9-0 എന്ന ലീഡ് നേടി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.
ചൈനീസ് ജോഡിക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യത്തിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തായ്ലൻഡ് ഓപ്പണിന്റെ ഫൈനലിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യൻ, ചൈന ഓപ്പണുകൾക്ക് ശേഷം സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സെമിഫൈനൽ തോല്വിയാണിത്.
ലോക രണ്ടാം റാങ്കുകാരായ മലേഷ്യയുടെ ആരോൺ ചിയ–റൂയി യിക്സോ സഖ്യത്തെയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ഒരുവർഷംമുൻപ് പാരീസിൽ, ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തെ ഇതേ കൂട്ടുകെട്ട് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സ് ക്വാർട്ടറിലെ തോൽവിക്കും 2022ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമി പരാജയത്തിനും ഇന്ത്യൻ ജോഡി പകരം വീട്ടി. ഇരുടീമുകളും 15 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതിൽ നാലാം ജയമാണ്.
