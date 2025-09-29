അബ്റാറിനെ ട്രോളി സഞ്ജു; റൗഫിനെ 'വിമാന' ആംഗ്യത്തിലൂടെ പരിഹസിച്ച് ബുംറ, വീഡിയോ വൈറൽ
ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ, സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി.
Published : September 29, 2025 at 12:06 PM IST
ദുബായിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ നാടകീയതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ, സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. അഞ്ചാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ സഞ്ജു, തിലക് വർമ്മയുമായി ചേർന്ന് നിർണായകമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. 24 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു, ഒരു സിക്സും രണ്ട് ബൗണ്ടറികളും നേടി. 13-ാം ഓവറില് സഞ്ജുവിനെ അബ്റാറാണ് പുറത്താക്കിയത്. വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതിന്റെ ആവേശം താരം ആഘോഷിച്ചത് കൈകെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട്, മുഖംകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ കളി ഇന്ത്യ ജയിച്ചതോടെ സഞ്ജുവടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് അബ്റാറിനെ ട്രോളുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം വിമാനം പറക്കുന്നതും തകര്ന്നുവീഴുന്നതുമായ ആംഗ്യം കാണിച്ച ഹാരിസ് റൗഫിന് അതേ നാണയത്തില് മറുപടി നല്കി ഇന്ത്യൻ പേസ് കുന്തമുന ജസ്പ്രീത് ബുംറ. 18-ാം ഓവറില് റൗഫിന്റെ കുറ്റി തെറിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ബുംറ വിമാനം തകര്ന്നു വീഴുന്ന ആംഗ്യം അനുകരിച്ചത്. പാക് പേസറിന്റെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ 'വിമാന' ആഘോഷത്തോടുള്ള ഒരു ശക്തമായ മറുപടിയാണിത്.
റൗഫിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ബുംറ പരിഹസിച്ചതോടെ ദുബായ് സ്റ്റേഡിയം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണികളുടെ ആരവം നിറഞ്ഞു. നേരത്ത സെപ്റ്റംബർ 21ന് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടിയെ പരിഹസിക്കാൻ ഒരു വിമാനം താഴെയിടുന്നത് പോലെ റൗഫ് ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു. കൈ കൊണ്ട് ‘6-0’ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആംഗ്യവും കാണിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആറു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു റൗഫിന്റെ ആംഗ്യം. ഇത് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിസിസിഐ ഐസിസിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
Bumrah just did this. pic.twitter.com/7vZHesFKFM— Shiv Aroor (@ShivAroor) September 28, 2025
പിന്നാലെ ഭരണസമിതി പാകിസ്ഥാൻ പേസർക്ക് മാച്ച് ഫീയുടെ 30 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. ബുംറയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ യോർക്കറും റൗഫിനെതിരെ നടത്തിയ ആഘോഷ പ്രകടനവും പാകിസ്ഥാന്റെ തകർച്ചയും ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിനെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു രാത്രിയാക്കി മാറ്റി.
മികച്ച തുടക്കത്തിനു ശേഷം, ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ തകർച്ചകളിലൊന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ടത്. സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ അർധസെഞ്ച്വറി നേടി തന്റെ മികച്ച ഫോം തുടർന്നു. ഫഖർ സമാനുമായി ചേർന്ന് 84 റൺസാണ് താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. പാകിസ്ഥാന് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 113 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ അവരുടെ ഇന്നിംഗ്സ് തകര്ന്നടിഞ്ഞു. കുൽദീപ് യാദവ് 30 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അക്സർ പട്ടേൽ (2/26), വരുൺ ചക്രവർത്തി (2/30) എന്നിവർ മികച്ച സ്ട്രൈക്കർമാരായി. പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ 146 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 19.4 ഓവറില് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തി.
- Also Read:നഖ്വി ട്രോഫിയുമായി കളം വിട്ടു! എസിസി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ
- Also Read:ഇത് താന്ടാ നിലപാട്..! ഏഷ്യന് ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടും കപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഇന്ത്യൻ ടീം,'അദൃശ്യ ട്രോഫി'യുമായി ആഘോഷം
- Also Read:അവസാനം വരെ ആവേശം, വിജയ 'തിലകം' നേടി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒൻപതാം കിരീടം