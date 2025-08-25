തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎല്ലില് ഇന്നലെ സൂപ്പര് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് കാണാനെത്തിയത് 11,000 പേര്. ഏറ്റവും ആവേശം നിറഞ്ഞ കൊല്ലം സെയ്ലേഴ്സ്- കൊച്ചി ബ്ലൂടൈഗേഴ്സ് മത്സരമാണ് ആരാധകര് ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയത്. അവസാന പന്ത് വരെ ആരാധകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച പോരാട്ടത്തില് ആഷിഖിന്റെ സിക്സറോടെ കൊച്ചി വിജയത്തിലെത്തിയപ്പോള് ഗ്യാലറി ഇളകിമറിഞ്ഞു. സഞ്ജുവിന്റെ സെഞ്ച്വറിയും കൊച്ചിയുടെ ജയവും ഗ്രീന്ഫീല്ഡിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ആരാധകര്ക്ക് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് സമ്മാനിച്ചത് സൂപ്പര് സണ്ഡേ തന്നെയായിരുന്നു.
ഓരോ ബൗണ്ടറിക്കും സിക്സറിനും വിക്കറ്റിനും ആര്പ്പുവിളികളുമായി ആരാധകര് താരങ്ങള്ക്ക് ഊര്ജ്ജം പകര്ന്നു. മത്സരത്തിലെ കൊല്ലത്തിന്റെ ബൗളര്മാരെ സഞ്ജു തലങ്ങും വിലങ്ങും പായിക്കുകയായിരുന്നു. മിന്നല് വേഗത്തില് സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോള് ഗാലറി ആവേശത്തിമിര്പ്പിലായി. സഞ്ജുവിന്റെ ഓരോ ഷോട്ടും ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് വരവേറ്റത്. ഇരു ടീമുകള്ക്കും മികച്ച പിന്തുണ നല്കിയ കാണികള് ഗാലറിയെ ആവേശത്തിന്റെ അലകടലാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി സച്ചിനും വിഷ്ണു വിനോദും മികച്ച ഇന്നിങ്സ് പുറത്തെടുത്തപ്പോഴും ഗ്യാലറിയില് വന് ആരവമായിരുന്നു ഉയര്ന്നത്.
An outrageous Sanju Samson knock. ✊#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/PbRwnRECfe— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
അതേസമയം മത്സരത്തില് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെ നാല് വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി. 237 റണ്സ് പിന്തുടര്ന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചിയെ അവസാന പന്തില് മൊഹമ്മദ് ആഷിഖ് നേടിയ സിക്സറാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. 51 പന്തുകളില് 14 ഫോറും ഏഴ് സിക്സുമടക്കം സഞ്ജു 121 റണ്സ് നേടിയാണ് മടങ്ങിയത്. സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് തിളങ്ങാന് കഴിയാതിരുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവിനാണ് ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കൊല്ലത്തിനായി വിഷ്ണു വിനോദ് (41 പന്തില് 94), സച്ചിന് ബേബി (44 പന്തില് 91) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സാണ് കൂറ്റന് സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. മൂന്ന് മത്സരത്തില് മൂന്ന് ജയം നേടിയ കൊച്ചി 6 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
Akhil was a 𝕓𝕝𝕠𝕔𝕜𝕓𝕦𝕤𝕥𝕖𝕣 today! Akhil Scaria rose to the occasion with a blistering 68 not out and a fiery 3-fer with the ball to clinch that Player of The Match Award. 🤩 #KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/pZzx9W6Fus— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
ഞായറാഴ് ആദ്യം നടന്ന കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാര്സ്- ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സ് മത്സരം കാണാനും നിരവധി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളാണ് എത്തിയത്. കെസിഎല്ലിന്റെ തുടര്ന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലും ഇതേ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംഘാടകര്. പ്രാദേശിക താരങ്ങള്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്നതിനൊപ്പം, സഞ്ജുവിനെപ്പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതല് കാണികളെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കൂടുതല് ആവേശകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.