ഒമ്പതാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആം സ്‌പിന്നും എറിയാം; എന്തിനും തയ്യാറെന്ന് സഞ്ജു

ടീമിനു വേണ്ടി ഏതു പൊസിഷനിലും കളിക്കാൻ തയാറാണെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.

Sanju Samson (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
'ന്ത്യൻ ജേഴ്‌സി ധരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനോടും നോ പറയാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ഇതിനായി ഞാൻ ശരിക്കും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ടീമിനു വേണ്ടി ഏതു പൊസിഷനിലും കളിക്കാൻ തയാറാണെന്നും, ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. സിയറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് റേറ്റിങ് പുരസ്‌കാര വേദിയിൽവച്ചായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ 2024 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്തത്.

ഏഷ്യാ കപ്പ് പരമ്പരയിൽ സഞ്ജു സാംസൺ (IANS)

ഇന്ത്യയുടെ ടി20 പ്ലാനുകളിൽ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനെ ഓപ്പണറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ സഞ്ജുവിന്‍റെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ തന്‍റെ ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം നമ്പറുകള്‍ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. ഗില്ലിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായി സഞ്ജുവിന് മധ്യനിരയിലേക്കു മാറേണ്ടിവന്നത്. 'എന്റെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാന്‍ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. വേണമെങ്കില്‍ ഒൻപതാം നമ്പരിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാനോ, ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിൻ എറിയുന്നതിനോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ലായെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.

CEAT Cricket Rating Awards 2025 (IANS)

നേരത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ സാംസണിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ഗില്ലിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനം വിവാദപരമായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ താരം ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടി20 ലോകകപ്പിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ പരമ്പരയെങ്കിലും, സഞ്ജുവിന് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല.

താരത്തിന്‍റെ ബാറ്റിംഗിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു റോളിനായി മൂന്നോ നാലോ നമ്പറിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 2024ല്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 436 റണ്‍സ് താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്, അതില്‍ മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികള്‍ ഉള്‍പ്പെടും. 2025-ല്‍ ഇതുവരെ ഒരു ഫിഫ്‌റ്റി ഉള്‍പ്പെടെ 183 റണ്‍സാണ് സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയത്. 49 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 147.98 എന്ന മികച്ച സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ 993 റണ്‍സാണ് ഇതുവരെ സഞ്ജു നേടിയത്.

CEAT Cricket Rating Awards 2025 (IANS)

സിയറ്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കള്‍

  • ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ: ഹർഷ് ദുബെ.
  • പുരുഷ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റര്‍: ഹാരി ബ്രൂക്ക്.
  • ടെസ്റ്റ് ബൗളർ: പ്രബാത് ജയസൂര്യ.
  • യുവതാരം: അംഗ്കൃഷ് രഘുവംശി.
  • വനിതാ ബൗളർ: ദീപ്‌തി ശർമ്മ.
  • വനിതാ ബാറ്റർ: സ്‌മൃതി മന്ദാന.
  • പുരുഷ ഏകദിന ബാറ്റര്‍: കെയ്ൻ വില്യംസൺ.
  • പുരുഷ ഏകദിന ബൗളർ: മാറ്റ് ഹെൻറി.
  • പുരുഷ ടി20 ബാറ്റര്‍: സഞ്ജു സാംസൺ.
  • പുരുഷ ടി20 ബൗളർ: വരുൺ ചക്രവർത്തി.
  • ഇന്‍റര്‍നാഷ്‌ണല്‍ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ: ജോ റൂട്ട്.
