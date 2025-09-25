ETV Bharat / sports

ലാലേട്ടനെ പോലെ ഏത് വേഷവും ചെയ്യും, വില്ലനാകാനും ജോക്കറാകാനും തയാര്‍; എന്ന് 'സഞ്ജു മോഹന്‍ലാല്‍ സാംസൺ '

എനിക്ക് ഹീറോയുടെ വേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ എന്നു പറയാനാവില്ല. വില്ലനായും ജോക്കറായും മാറേണ്ടി വരും. ഓപ്പണറായി റൺസ് നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോപ് ത്രീയില്‍ മാത്രം കളിക്കണം എന്നു കരുതുന്നില്ല.

ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യ വിജയം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും എന്നാൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുപോലും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കാത്തതില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അടക്കം വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും കമൻ്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സഞ്ജു തൻ്റെ നിലപാട് മോഹൻലാലിന്റെ കരിയർ ഉദാഹരണമാക്കി വ്യക്തമാക്കിയത്.

“അടുത്തിടെ ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടന്, മോഹൻലാലിന്, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡുകളിലൊന്ന് ലഭിച്ചു. 40 വർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ എല്ലാതരം വേഷങ്ങളും ചെയ്തു. ഹീറോ, വില്ലൻ, കോമഡി… എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 10 വർഷത്തിലേറെയായി കളിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ഹീറോയുടെ വേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ എന്നു പറയാനാവില്ല. വില്ലനായും ജോക്കറായും മാറേണ്ടി വരും. ഓപ്പണറായി റൺസ് നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോപ് ത്രീയില്‍ മാത്രം കളിക്കണം എന്നു കരുതുന്നില്ല. അപ്പോൾ മധ്യനിരയിലും അവസരം പരീക്ഷിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വില്ലനായിക്കൂടാ?- സഞ്ജു പറഞ്ഞു. സഞ്ജുവുമായുള്ള സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ മഞ്ജരേക്കര്‍ അബദ്ധത്തില്‍ സഞ്ജു എന്നതിനു പകരം മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള സഞ്ജുവിൻ്റെ നിറചിരിയോടെയുള്ള മറുപടി, സഞ്ജു മോഹൻലാൽ സാംസൺ,” –എന്നായിരുന്നു.

സഞ്ജുവിന്റെ ഈ മറുപടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ “സഞ്ജു മോഹൻലാൽ സാംസൺ” എന്ന് വിളിച്ച് ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നത് തന്നെ ആരാധകർക്ക് നിരാശയായി. ഇന്ത്യയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റർമാരിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാതെ നിന്ന ഒരേയൊരു താരമായിരുന്നു സഞ്ജു.

സഞ്ജുവിൻ്റെ മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനവും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലാണ്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മികച്ച സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റ് നേടാനാവാത്തത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒമാനെതിരെ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററും പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ചും ആയിരുന്നു സഞ്ജു. 56 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും അവിടെയും സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തോളമായി ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിൽ ഓപ്പണറായി സ്ഥിരത പുലർത്തിയിരുന്ന സഞ്ജുവിനെ, വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചതോടെ മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അഞ്ചാം, ആറാം നമ്പറുകളിൽ കളിക്കാനുള്ള പരിചയം കുറവായതു സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിലും അവസരം നൽകാത്തതോടെ സഞ്ജുവിനെ ഉദ്ദേശ്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാധകർ ഉയർത്തുന്നത്. സ്ഥിരമായൊരു സ്ഥാനമില്ലാത്തതിനാൽ ടീമിൽ താരത്തിൻ്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതമാണെന്നും മലയാളി ആരാധകർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

