ETV Bharat / sports

ഒന്‍പത് സിക്‌സറുകള്‍, 46 പന്തില്‍ 89; തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനെതിരെ തകര്‍ത്താടി സഞ്ജു, കൊച്ചിക്ക് മികച്ച സ്കോര്‍ - SANJU SAMSON KCL 2025 HIGHLIGHTS

തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 189 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമൊരുക്കി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്.

SANJU SAMSON KCL 2025 HIGHLIGHTS
SANJU SAMSON KCL 2025 HIGHLIGHTS (KCA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read

കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 189 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമൊരുക്കി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത സൂപ്പര്‍ താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സാണ് കൊച്ചിയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. 46 പന്തുകളിള്‍ 89 റൺസെടുത്താണ് താരം പുറത്തായത്. 26 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു അർധ സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ഒൻപതു സിക്‌സറുകളും നാലു ഫോറുകളുമാണ് താരം പറത്തിയത്. അജിനാസ് എറിഞ്ഞ 18–ാം ഓവറിൽ ആനന്ത് കൃഷ്‌ണന്‍ ക്യാച്ചെടുത്താണു സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയത്. ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനാണ് കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (KCA)

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ തൃശൂർ കൊച്ചിയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസാണ് കൊച്ചിയുടെ ബാറ്റര്‍മാര്‍ നല്‍കിയത്. മികച്ച തുടക്കം സഞ്ജു നല്‍കിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ പിഎസ് ജെറിനെയും ആഷിഖിനെയും പുറത്താക്കിയ അജിനാസ് ലീഗിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ആല്‍ഫി ഫ്രാന്‍സിസ് (22*), മുഹമ്മദ് ഷാനു (24), നിഖില്‍ തോട്ടത്ത് (18), സാലി സാംസൺ(16) എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന സ്കോറര്‍മാര്‍. അജിനാസ് 30 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ചു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. സിബിൻ ഗിരീഷും ആനന്ദ് ജോസഫും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊല്ലത്തിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ തകര്‍പ്പന്‍ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. കൊല്ലത്തിനെതിരെ 51 പന്തില്‍ 121 റണ്‍സെടുത്തു. ഏഴ് സിക്‌സറുകളും 14 ബൗണ്ടറികളുമാണ് താരം വീശിയത്. വെറും 16 പന്തുകള്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് ഫിഫ്‌റ്റിയിലേക്കെത്താന്‍ വേണ്ടി വന്നത്. മത്സരത്തില്‍ കൊച്ചി കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. 237 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചിയെ അവസാന പന്തില്‍ ആഷിഖ് നേടിയ സിക്‌സറാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

Thrissur Titans in KCL 2025
Thrissur Titans in KCL 2025 (KCA)

കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആറ് പോയിൻ്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി. തൃശൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് കാലക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ നേരിടും. ഇരു ടീമുകൾക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് വീതമാണുള്ളത്.

Also Read: കത്തിക്കയറി മുഹമ്മദ് കൈഫ്; കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് ആവേശ ജയം - KCL 2025 MATCH HIGHLIGHTS

Also Read: നെയ്‌മറും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും പുറത്ത്..! ബ്രസീലിന്‍റെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഞ്ചലോട്ടി - BRAZIL SQUAD WORLD CUP QUALIFIERS

കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 189 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമൊരുക്കി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത സൂപ്പര്‍ താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സാണ് കൊച്ചിയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. 46 പന്തുകളിള്‍ 89 റൺസെടുത്താണ് താരം പുറത്തായത്. 26 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു അർധ സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ഒൻപതു സിക്‌സറുകളും നാലു ഫോറുകളുമാണ് താരം പറത്തിയത്. അജിനാസ് എറിഞ്ഞ 18–ാം ഓവറിൽ ആനന്ത് കൃഷ്‌ണന്‍ ക്യാച്ചെടുത്താണു സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയത്. ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനാണ് കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (KCA)

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ തൃശൂർ കൊച്ചിയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസാണ് കൊച്ചിയുടെ ബാറ്റര്‍മാര്‍ നല്‍കിയത്. മികച്ച തുടക്കം സഞ്ജു നല്‍കിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ പിഎസ് ജെറിനെയും ആഷിഖിനെയും പുറത്താക്കിയ അജിനാസ് ലീഗിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ആല്‍ഫി ഫ്രാന്‍സിസ് (22*), മുഹമ്മദ് ഷാനു (24), നിഖില്‍ തോട്ടത്ത് (18), സാലി സാംസൺ(16) എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന സ്കോറര്‍മാര്‍. അജിനാസ് 30 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ചു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. സിബിൻ ഗിരീഷും ആനന്ദ് ജോസഫും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊല്ലത്തിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ തകര്‍പ്പന്‍ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. കൊല്ലത്തിനെതിരെ 51 പന്തില്‍ 121 റണ്‍സെടുത്തു. ഏഴ് സിക്‌സറുകളും 14 ബൗണ്ടറികളുമാണ് താരം വീശിയത്. വെറും 16 പന്തുകള്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് ഫിഫ്‌റ്റിയിലേക്കെത്താന്‍ വേണ്ടി വന്നത്. മത്സരത്തില്‍ കൊച്ചി കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. 237 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചിയെ അവസാന പന്തില്‍ ആഷിഖ് നേടിയ സിക്‌സറാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

Thrissur Titans in KCL 2025
Thrissur Titans in KCL 2025 (KCA)

കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആറ് പോയിൻ്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി. തൃശൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് കാലക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ നേരിടും. ഇരു ടീമുകൾക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് വീതമാണുള്ളത്.

Also Read: കത്തിക്കയറി മുഹമ്മദ് കൈഫ്; കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് ആവേശ ജയം - KCL 2025 MATCH HIGHLIGHTS

Also Read: നെയ്‌മറും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും പുറത്ത്..! ബ്രസീലിന്‍റെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഞ്ചലോട്ടി - BRAZIL SQUAD WORLD CUP QUALIFIERS

For All Latest Updates

TAGGED:

KOCHI BLUE TIGERS VS THRISSURSANJU SAMSON TOP SCORER KCLസഞ്ജു സാംസണ്‍കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്SANJU SAMSON KCL 2025 HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

ഷൈമയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫലം കാണുന്നു;വരുന്നൂ കോഴിക്കോട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഡോഗ് പാര്‍ക്ക്

നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.