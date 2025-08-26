കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 189 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമൊരുക്കി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത സൂപ്പര് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സാണ് കൊച്ചിയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. 46 പന്തുകളിള് 89 റൺസെടുത്താണ് താരം പുറത്തായത്. 26 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു അർധ സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ഒൻപതു സിക്സറുകളും നാലു ഫോറുകളുമാണ് താരം പറത്തിയത്. അജിനാസ് എറിഞ്ഞ 18–ാം ഓവറിൽ ആനന്ത് കൃഷ്ണന് ക്യാച്ചെടുത്താണു സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയത്. ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനാണ് കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ തൃശൂർ കൊച്ചിയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസാണ് കൊച്ചിയുടെ ബാറ്റര്മാര് നല്കിയത്. മികച്ച തുടക്കം സഞ്ജു നല്കിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് പിന്തുണ നല്കാന് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ പിഎസ് ജെറിനെയും ആഷിഖിനെയും പുറത്താക്കിയ അജിനാസ് ലീഗിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ആല്ഫി ഫ്രാന്സിസ് (22*), മുഹമ്മദ് ഷാനു (24), നിഖില് തോട്ടത്ത് (18), സാലി സാംസൺ(16) എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന സ്കോറര്മാര്. അജിനാസ് 30 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ചു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. സിബിൻ ഗിരീഷും ആനന്ദ് ജോസഫും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് തിളങ്ങാന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊല്ലത്തിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് സഞ്ജു സാംസണ് തകര്പ്പന് സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. കൊല്ലത്തിനെതിരെ 51 പന്തില് 121 റണ്സെടുത്തു. ഏഴ് സിക്സറുകളും 14 ബൗണ്ടറികളുമാണ് താരം വീശിയത്. വെറും 16 പന്തുകള് മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കെത്താന് വേണ്ടി വന്നത്. മത്സരത്തില് കൊച്ചി കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. 237 റണ്സ് പിന്തുടര്ന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചിയെ അവസാന പന്തില് ആഷിഖ് നേടിയ സിക്സറാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആറ് പോയിൻ്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി. തൃശൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് കാലക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ നേരിടും. ഇരു ടീമുകൾക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് വീതമാണുള്ളത്.
