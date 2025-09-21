ETV Bharat / sports

വമ്പന്‍ നാഴികകല്ലിനരികെ സഞ്‌ജു; ഏഷ്യ കപ്പില്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാകിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടം, സാധ്യത ഇലവന്‍ അറിയാം...

ഏഷ്യ കപ്പിലെ മാച്ച് റഫറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ആന്‍ഡി പൈക്രോഫ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ASIA CUP 2025 SANJU SAMSON ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ IND VS PAK PITCH REPORT
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2025 at 10:33 AM IST

ദുബായ്: ഏഷ്യ കപ്പ് സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഇന്ന് ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പേരിനിറങ്ങുന്നു. ദുബായ് ഇൻ്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി എട്ടിനാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. സോണിലിവ് ആപ്പിലും സോണി സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലും മത്സരം തത്സമയ കാണാം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ തകര്‍ത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ഏഴ്‌ വിക്കറ്റുകള്‍ക്കായിരുന്നു നീലപ്പട വിജയം നേടിയത്. ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും പാക് ടീം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നില്‍ നിഷ്‌പ്രഭമായി. ഈ തോല്‍വിയുടെ നീറ്റലേറ്റുന്നതായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ ഹസ്‌തദാന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക് പടയ്‌ക്ക് ഐസിസിയില്‍ നിന്നും ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി.

ഇതിൻ്റെയെല്ലാം കനത്ത ക്ഷീണത്തിലാണ് അയല്‍ക്കാരായ പാകിസ്ഥാന്‍ വീണ്ടും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ എത്തുന്നത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ ഒമാനെതിരെ വിയര്‍ത്താണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. എന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ട വീര്യം കൂടും. ഒമാനെതിരെ കളിക്കാതിരുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുംറയും വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും തിരിച്ചെത്തും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ കളിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അക്‌സര്‍ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ അര്‍ഷ്‌ദീപ് സിങ്, ഹര്‍ഷിത് റാണ എന്നിവരിലൊരാള്‍ പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക് എത്തും.

വമ്പന്‍ നാഴികകല്ലിനരികെ സഞ്‌ജുവും ഹാര്‍ദിക്കും

ടി20യില്‍ ഒരു നിര്‍ണായക നാഴികകല്ലിന് അരികെയാണ് മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണും ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും. മത്സരത്തില്‍ 83 റൺസ് നേടിയാല്‍ ടി20യിൽ 1000 റൺസ് നേടുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററാവാന്‍ സഞ്‌ജുവിന് കഴിയും. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയ്‌ക്ക് ടി20യിൽ 100 ​വിക്കറ്റിലേക്ക് ഇനി വെറും നാലെണ്ണത്തിന്‍റെ ദൂരം മാത്രം.

ALSO RERAD: ആ കഴിവുള്ള അപൂര്‍വം താരങ്ങളിലൊരാളാണ് സഞ്‌ജു; അകമഴിഞ്ഞ് പുകഴ്‌ത്തി സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍

വേഗത കുറഞ്ഞ ദുബായിലെ പിച്ച് സ്‌പിന്നര്‍മാരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ്. വേഗതയുള്ള ഔട്ട്ഫീൽഡാണ് ഇവിടുത്തേത്. സമീപകാല മത്സരങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തും.

ഇന്ത്യ സാധ്യത ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), തിലക് വർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവര്‍ത്തി.

ASIA CUP 2025SANJU SAMSONഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍IND VS PAK PITCH REPORTINDIA VS PAKISTAN PREVIEW

