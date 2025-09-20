ETV Bharat / sports

രോഹിത്തിനും കോലിയ്‌ക്കുമൊപ്പം ഇനി സഞ്‌ജുവും; ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആറാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യന്‍ താരം

ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണ്‍. പ്രകടത്തിന് മത്സരത്തിലെ താരമായും സഞ്‌ജു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ASIA CUP 2025 LATEST NEWS IN MALAYALAM സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ രോഹിത് ശര്‍മ വിരാട് കോലി
രോഹിത് ശര്‍മ, സഞ്‌ജു സാംസണ്‍, വിരാട് കോലി (IANS)
അബുദാബി: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ യുഎഇയ്‌ക്കും പാകിസ്ഥാനുമെതിരായ മത്സരത്തില്‍ മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണ് ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവില്‍ ഇന്നലെ ഒമാനെതിരെ ബാറ്റെടുത്ത സഞ്‌ജു അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി. ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റുകള്‍ നിലംപൊത്തവെ ചെറുത്ത് നിന്ന് കളിച്ച സഞ്‌ജുവിന്‍റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ മാന്യമായ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 45 പന്തില്‍ 56 റണ്‍സാണ് സഞ്‌ജു അടിച്ചെടുത്തത്. മൂന്ന് വീതം ഫോറുകളും സിക്‌സറുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇന്നിങ്‌സ്. പ്രകടനത്തോടെ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശര്‍മയും ഉള്‍പ്പെടെ ഏതാനും താരങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഒരു റെക്കോഡ് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി താരം. ഒരു ഏഷ്യ കപ്പ് ടി20 മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി പിന്നിടുന്ന ആറാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യന്‍ താരമാണ് സഞ്‌ജു. ഈ പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് താരങ്ങളെ അറിയാം...

വിരാട് കോലി: ഒരു സെഞ്ചുറിയും മൂന്ന് അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളുമാണ് കോലിയുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറിന് ഉടമയാണ് കോലി. 2022 സെപ്റ്റംബറില്‍ ദുബായിൽ അഫ്‌ഗാനെതിരെ 61 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 122 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. മൂന്ന് അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളും കോലിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. 2016 മാർച്ച് 1-ന് മിർപൂരിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ 47 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 56 റൺസ് നേടിയ കോലി, 2022-ല്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ 44 പന്തിൽ നിന്ന് 60 റണ്‍സും ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ 44 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 59 റൺസും നേടിയിരുന്നു.

രോഹിത് ശര്‍മ: ഏഷ്യ കപ്പിൽ രണ്ട് തവണ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്താന്‍ രോഹിത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ മിർപൂരിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 55 പന്തിൽ നിന്ന് 83 റൺസാണ് ആദ്യം നേടിയത്. തുടര്‍ന്ന് 2022 സെപ്റ്റംബർ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ 41 പന്തിൽ നിന്ന് 72 റൺസും രോഹിത് നേടി.

സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്: 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് ദുബായിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ സൂര്യകുമാർ യാദവ് വെറും 26 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 68 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയാണിത്.

കെഎല്‍ രാഹുല്‍: 2022 സെപ്റ്റംബർ 8 ന് ദുബായിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ 41 പന്തിൽ നിന്ന് 62 റൺസ്.

ശിഖര്‍ ധവാന്‍: 2016 മാർച്ച് 6-ന് മിർപൂരിൽ നടന്ന ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 44 പന്തിൽ നിന്ന് നേടിയത് 60 റൺസ്.

