ETV Bharat / sports

ഓപണിങ്ങില്‍ സസ്‌പെന്‍സ്..! അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജുവോ ഗില്ലോ..? അഗാര്‍ക്കറുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ - SANJU SAMSON ASIA CUP 2025

ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്ത് അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജുവിന് ഇറങ്ങാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ABHISHEK SHARMA, SANJU SAMSON
ABHISHEK SHARMA, SANJU SAMSON (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read

ഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഇടം പിടിച്ചു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ടീമിൽ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. എന്നാൽ ഓപ്പണറായി അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം സഞ്ജുവിന് ഇറങ്ങാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഗില്‍, ജയ്‌സ്വാള്‍ എന്നിവരെപ്പോലുള്ളവർ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് സഞ്ജുവും അഭിഷേകും സമീപകാല ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഓപണ്‍ ചെയ്‌തെന്ന് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകിന്‍റെ പ്രകടനം നോക്കുമ്പോൾ അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎഇയില്‍ ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലനം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഓപ്പണർമാരെ തീരുമാനിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. ടി20 ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാമതുള്ള അഭിഷേകിനെ ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനിൽനിന്നു മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. കൂടാതെ അഭിഷേകിനെ ബോളിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് അഗാർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

Indian team
Indian team (AP)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓപ്പണറുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായാൽ സഞ്ജു വൺ ഡൗണായിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുക. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ഗില്‍ വന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും താരം കളിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവസാനം നടന്ന ടി20 മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ‌ കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ സഞ്ജു മികച്ച ഫോമിലാണ്.

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: സൂര്യ കുമാർ യാദവ് (സി), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (വിസി), അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ (ഡബ്ല്യുകെ), ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ (ഡബ്ല്യുകെ), ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിംഗ്.

ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം

  • സെപ്റ്റംബർ 9 (ചൊവ്വ): അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 10 (ബുധൻ): ഇന്ത്യ vs യുഎഇ
  • സെപ്റ്റംബർ 11 (വ്യാഴം): ബംഗ്ലാദേശ് vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 12 (വെള്ളി): പാകിസ്ഥാൻ vs ഒമാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 13 (ശനി): ബംഗ്ലാദേശ് vs ശ്രീലങ്ക
  • സെപ്റ്റംബർ 14 (ഞായർ): ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 15 (തിങ്കൾ): യുഎഇ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 16 (ചൊവ്വ): ശ്രീലങ്ക vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 17 (ബുധൻ): പാകിസ്ഥാൻ vs യുഎഇ
  • സെപ്റ്റംബർ 18 (വ്യാഴം): ശ്രീലങ്ക vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 19 (വെള്ളി): ഇന്ത്യ vs ഒമാൻ

സൂപ്പർ 4

  • സെപ്റ്റംബർ 20 (ശനി): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 21 (ഞായർ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 22 (തിങ്കൾ): വിശ്രമ ദിനം
  • സെപ്റ്റംബർ 23 (ചൊവ്വ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധൻ): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 25 (വ്യാഴം): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 26 (വെള്ളി): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1
  • സെപ്റ്റംബർ 27 (ശനി): അവധി ദിനം

ഫൈനൽ

സെപ്റ്റംബർ 28 (ഞായർ): ഫൈനൽ മത്സരം

  1. Also Read: മലയാളി താരങ്ങളില്ലാതെ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡ്; ഹർമൻപ്രീത് നയിക്കും; ഷെഫാലി പുറത്ത് - INDIA WOMEN ODI WORLD CUP SQUAD
  2. Also Read: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ സൂര്യകുമാര്‍ നയിക്കും; സഞ്ജു സാംസണ്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍, ജയ്സ്വാളും ശ്രേയസ്സും പുറത്ത് - ASIA CUP 2025 INDIA SQUAD

ഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്‍റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഇടം പിടിച്ചു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ടീമിൽ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. എന്നാൽ ഓപ്പണറായി അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം സഞ്ജുവിന് ഇറങ്ങാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഗില്‍, ജയ്‌സ്വാള്‍ എന്നിവരെപ്പോലുള്ളവർ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് സഞ്ജുവും അഭിഷേകും സമീപകാല ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഓപണ്‍ ചെയ്‌തെന്ന് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകിന്‍റെ പ്രകടനം നോക്കുമ്പോൾ അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎഇയില്‍ ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലനം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഓപ്പണർമാരെ തീരുമാനിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. ടി20 ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒന്നാമതുള്ള അഭിഷേകിനെ ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനിൽനിന്നു മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. കൂടാതെ അഭിഷേകിനെ ബോളിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് അഗാർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

Indian team
Indian team (AP)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓപ്പണറുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായാൽ സഞ്ജു വൺ ഡൗണായിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുക. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ഗില്‍ വന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും താരം കളിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവസാനം നടന്ന ടി20 മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ‌ കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ സഞ്ജു മികച്ച ഫോമിലാണ്.

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: സൂര്യ കുമാർ യാദവ് (സി), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (വിസി), അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ (ഡബ്ല്യുകെ), ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ (ഡബ്ല്യുകെ), ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിംഗ്.

ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം

  • സെപ്റ്റംബർ 9 (ചൊവ്വ): അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 10 (ബുധൻ): ഇന്ത്യ vs യുഎഇ
  • സെപ്റ്റംബർ 11 (വ്യാഴം): ബംഗ്ലാദേശ് vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 12 (വെള്ളി): പാകിസ്ഥാൻ vs ഒമാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 13 (ശനി): ബംഗ്ലാദേശ് vs ശ്രീലങ്ക
  • സെപ്റ്റംബർ 14 (ഞായർ): ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 15 (തിങ്കൾ): യുഎഇ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 16 (ചൊവ്വ): ശ്രീലങ്ക vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 17 (ബുധൻ): പാകിസ്ഥാൻ vs യുഎഇ
  • സെപ്റ്റംബർ 18 (വ്യാഴം): ശ്രീലങ്ക vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 19 (വെള്ളി): ഇന്ത്യ vs ഒമാൻ

സൂപ്പർ 4

  • സെപ്റ്റംബർ 20 (ശനി): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 21 (ഞായർ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 22 (തിങ്കൾ): വിശ്രമ ദിനം
  • സെപ്റ്റംബർ 23 (ചൊവ്വ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധൻ): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 25 (വ്യാഴം): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 26 (വെള്ളി): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1
  • സെപ്റ്റംബർ 27 (ശനി): അവധി ദിനം

ഫൈനൽ

സെപ്റ്റംബർ 28 (ഞായർ): ഫൈനൽ മത്സരം

  1. Also Read: മലയാളി താരങ്ങളില്ലാതെ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡ്; ഹർമൻപ്രീത് നയിക്കും; ഷെഫാലി പുറത്ത് - INDIA WOMEN ODI WORLD CUP SQUAD
  2. Also Read: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ സൂര്യകുമാര്‍ നയിക്കും; സഞ്ജു സാംസണ്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍, ജയ്സ്വാളും ശ്രേയസ്സും പുറത്ത് - ASIA CUP 2025 INDIA SQUAD

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA OPENING BATSMANസഞ്ജു സാംസണ്‍SANJU SAMSON BATTING POSITIONWILL SANJU OPEN WITH ABHISHEKSANJU SAMSON ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.