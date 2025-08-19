ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്ണമെന്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഇടം പിടിച്ചു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ടീമിൽ ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്. എന്നാൽ ഓപ്പണറായി അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജുവിന് ഇറങ്ങാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഗില്, ജയ്സ്വാള് എന്നിവരെപ്പോലുള്ളവർ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് സഞ്ജുവും അഭിഷേകും സമീപകാല ടി20 മത്സരങ്ങളില് ഇന്നിങ്സ് ഓപണ് ചെയ്തെന്ന് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് അജിത് അഗാര്ക്കര് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകിന്റെ പ്രകടനം നോക്കുമ്പോൾ അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎഇയില് ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലനം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഓപ്പണർമാരെ തീരുമാനിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. ടി20 ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങില് ഒന്നാമതുള്ള അഭിഷേകിനെ ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനിൽനിന്നു മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. കൂടാതെ അഭിഷേകിനെ ബോളിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് അഗാർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഓപ്പണറുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായാൽ സഞ്ജു വൺ ഡൗണായിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുക. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ഗില് വന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും താരം കളിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവസാനം നടന്ന ടി20 മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അഭിഷേകിനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നു സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ സഞ്ജു മികച്ച ഫോമിലാണ്.
ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: സൂര്യ കുമാർ യാദവ് (സി), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (വിസി), അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ (ഡബ്ല്യുകെ), ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ (ഡബ്ല്യുകെ), ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിംഗ്.
ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം
- സെപ്റ്റംബർ 9 (ചൊവ്വ): അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs ഹോങ്കോങ്
- സെപ്റ്റംബർ 10 (ബുധൻ): ഇന്ത്യ vs യുഎഇ
- സെപ്റ്റംബർ 11 (വ്യാഴം): ബംഗ്ലാദേശ് vs ഹോങ്കോങ്
- സെപ്റ്റംബർ 12 (വെള്ളി): പാകിസ്ഥാൻ vs ഒമാൻ
- സെപ്റ്റംബർ 13 (ശനി): ബംഗ്ലാദേശ് vs ശ്രീലങ്ക
- സെപ്റ്റംബർ 14 (ഞായർ): ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ
- സെപ്റ്റംബർ 15 (തിങ്കൾ): യുഎഇ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
- സെപ്റ്റംബർ 16 (ചൊവ്വ): ശ്രീലങ്ക vs ഹോങ്കോങ്
- സെപ്റ്റംബർ 17 (ബുധൻ): പാകിസ്ഥാൻ vs യുഎഇ
- സെപ്റ്റംബർ 18 (വ്യാഴം): ശ്രീലങ്ക vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
- സെപ്റ്റംബർ 19 (വെള്ളി): ഇന്ത്യ vs ഒമാൻ
സൂപ്പർ 4
- സെപ്റ്റംബർ 20 (ശനി): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
- സെപ്റ്റംബർ 21 (ഞായർ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
- സെപ്റ്റംബർ 22 (തിങ്കൾ): വിശ്രമ ദിനം
- സെപ്റ്റംബർ 23 (ചൊവ്വ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
- സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധൻ): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
- സെപ്റ്റംബർ 25 (വ്യാഴം): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
- സെപ്റ്റംബർ 26 (വെള്ളി): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1
- സെപ്റ്റംബർ 27 (ശനി): അവധി ദിനം
ഫൈനൽ
സെപ്റ്റംബർ 28 (ഞായർ): ഫൈനൽ മത്സരം