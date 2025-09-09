ഇന്ത്യന് ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രോഹിത്തിന് സ്ഥാനമില്ല; കാരണമിതെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ
"രോഹിത് ഒരു നിസ്വാര്ഥ ക്രിക്കറ്ററാണ്. ടീമിന്റെ നേട്ടത്തിനായി സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത"- സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ.
Published : September 9, 2025 at 4:13 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യന് ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഏകദിന ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് മുന് താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. രോഹിത്ത് അവിടെ എത്തില്ല. ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റര്മാരുടെ പട്ടികയില് സുനിൽ ഗവാസ്കർ, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയവരാണ് ഉള്പ്പെടുന്നതെന്നും സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.
ദൂരദർശനിലെ ''ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഷോ''യിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. എന്നാല് രോഹിത് ഒരു നിസ്വാര്ഥ ക്രിക്കറ്ററാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ്, നിസ്വാർത്ഥത, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻഷിപ്പ് എന്നിവ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീര്ച്ചയായും രോഹിത് ശർമയെ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 2023 ലോകകപ്പിന് ശേഷം, മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം.
രോഹിത് ഒരിക്കലും തന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആളുകൾ കണ്ടു. ടീമിന്റെ നേട്ടത്തിനായി സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്രത്യേകത.
പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനായാസ ആധിപത്യം എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷകരമായിരുന്നു. ഒരു ഏകദിന ഇന്നിങ്സില് 300-ന് അടുത്ത് റണ്സടിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജുണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റിൽ അദ്ദേഹം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല" - സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഈ വർഷം മെയില് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും പിന്നീട് ജൂണിൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനുശേഷം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചെറിയ ഫോര്മാറ്റില് നിന്നും രോഹിത് വിരമിച്ചിരുന്നു. നിലവില് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില് മാത്രമാണ് ആരാധകരുടെ ഹിറ്റ്മാന് സജീവമായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റണ്വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില് നാലാം സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് 19,700 റൺസാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചൂകുട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
273 ഏകദിനങ്ങളിലെ 265 ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്നും 48.76 ശരാശരിയിൽ 11,168 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 32 സെഞ്ചുറികളും 58 അര്ധസെഞ്ചുറികളും ഇതില് ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് ഏകദിന ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏക ബാറ്ററാണ് രോഹിത്.
67 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 40.57 ശരാശരിയിൽ 4,301 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. 12 സെഞ്ചുറികളും 18 അര്ധസെഞ്ചുറിമാണ് അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. 2019 ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പരയിൽ 212 റൺസ് നേടിയതാണ് രോഹിത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.
ടി20 ക്രിക്കറ്റില് നിലവില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരനാണ് രോഹിത്. 151 ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്നായി 32.05 ശരാശരിയിൽ 4,231 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. അഞ്ച് സെഞ്ചുറികളും 32 അര്ധ സെഞ്ചുറികളും ഉള്പ്പെടെയാണ് പ്രകടനം. 121* റണ്സാണ് മികച്ച വ്യക്തിഗത സ്കോർ.