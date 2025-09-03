ഹെെദരാബാദ്: കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിലെ നിർണായക മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി. താടിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ സൂപ്പര് താരം സന്ദേശ് ജിങ്കൻ അഫ്ഗാനിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തില് കളത്തിലിറങ്ങില്ല. താജിക്കിസ്ഥാനിലെ ഹിസോർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ ഇറാനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
ജിങ്കന് ഉടൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങും. ആദ്യ പകുതിയിലാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. എന്നാല് മത്സരം മുഴുവൻ കളിച്ച താരത്തെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി എഐഎഫ്എഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്കാനിംഗിൽ ഒടിവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 'കാഫ നേഷന്സ് കപ്പില് ഇന്ത്യക്കായുള്ള മല്സരത്തില് പ്രതിരോധ താരം സന്ദേശ് ജിങ്കന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു, ടൂര്ണമെന്റിലെ ശേഷിക്കുന്ന മല്സരങ്ങളില് നിന്ന് താരം പുറത്തായി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങും,' ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോള് എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറാനെതിരെ ഇതുവരെ എല്ലാ മിനിറ്റിലും കളിച്ച പരിചയസമ്പന്നനായ പ്രതിരോധനിരക്കാരൻ, അഫ്ഗാ നിസ്ഥാനെതിരായ നിർണായക ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. ടൂർണമെന്റില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജിങ്കൻ, ആതിഥേയരായ താജിക്കിസ്ഥാനെതിരായ 2-1 വിജയത്തിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ടൂര്ണമെന്റിലെ കഠിനമായ ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജാമിലിനും ടീമിനും ജിങ്കന്റെ നേതൃത്വവും പ്രതിരോധശേഷിയും നിർണായകമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച അഫ്ഗാനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. കൂടാതെ ജിങ്കന്റെ അഭാവം ടീമിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയും ആഴവും കൂടി പരീക്ഷിക്കും.
Big setback for @IndianFootball as @SandeshJhingan is out of the #CAFANationsCup2025 through injury.— Indian Super League (@IndSuperLeague) September 3, 2025
More details ⬇️#IndianFootball #BlueTigers #SandeshJhingan
കൂടാതെ ഈ മാസം അവസാനം എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പണറിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എഫ്സി ഗോവയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജിങ്കൻ. ഒമാന്റെ അൽ സീബിനെതിരായ ഗോവയുടെ സമീപകാല വിജയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ 30 കാരനായ ജിങ്കന്റെ ഫോം മികച്ചതായിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ടൂര്ണമെന്റിലെ പ്രകടനം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.
അൻവർ അലിയുടെയും സന്ദേശ് ജിങ്കന്റേയും ഗോളുകളില് താജിക്കിസ്ഥാനെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ടീം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇറാനോട് 3-0ന് കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി. അച്ചടക്കമുള്ള പ്രതിരോധ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും, അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പതറുകയായിരുന്നു. നാളെ വൈകീട്ട് 5:30 ന് നടക്കുന്ന മത്സരം വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാന് കഴിയും.
- Also Read:ഏഷ്യാ കപ്പില് സഞ്ജു vs ജിതേഷ് തർക്കം; ആരാകും ഒന്നാം നമ്പർ ചോയ്സ്...! ഇര്ഫാന് പത്താന് പ്രതികരിക്കുന്നു - SANJU SAMSON VS JITESH SHARMA
- Also Read:ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടുത്ത വര്ഷം ന്യൂഡൽഹിയില്; ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് 17 വർഷത്തിന് ശേഷം - 2026 BADMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS
- Also Read:ഞെട്ടിച്ച് ഐസിസി..! വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാര്ക്ക് പുരുഷ ലോകകപ്പിനേക്കാൾ റെക്കോര്ഡ് സമ്മാനത്തുക - WOMENS WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY