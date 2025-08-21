തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഇന്ത്യന് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് കാത്തിരുന്ന ആരാധകര്ക്ക് നിരാശ. സഞ്ജുവിനെ ബാറ്റിങ്ങിറിക്കാന് പോലും അനുവദിക്കാത്തെ തരത്തില് ജ്യേഷ്ഠന് സാലിയുടെ ഉഗ്രന് പ്രകടനത്തില് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ആദ്യ മത്സരത്തില് അനായാസ ജയം.
അദാനി തിരുവനന്തപുരം റോയല്സിനെ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് തോല്പ്പിച്ചത്. റോയല്സ് ഉയര്ത്തിയ 98 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം ക്യാപ്റ്റന് സാലി വിശ്വനാഥിന്റെയും (30 പന്തില് 50) മുഹമ്മദ് ഷാനുവിന്റെയും (20 പന്തില് 23) മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിന്റെ പിന്ബലത്തില് കൊച്ചി മറികടന്നു.
അതേസമയം, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അദാനി തിരുവനന്തപുരം റോയല്സിനെ അബ്ദുള് ബാസിത്തിന്റെയും അഭിജിത്ത് പ്രവീണ് വി.യുടെയും ചെറുത്തുനില്പ്പാണ് നാണക്കേടില് നിന്നു രക്ഷിച്ചത്. 20 ഓവറില് 10 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് റോയല്സ് 97 റണ്സ് നേടിയത്.
തിരുവനന്തപുരം റോയല്സിന്റെ മുന്നിര ബാറ്റ്സ്മാന്മാര്ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നല്കാനായില്ല. ക്യാപ്റ്റന് കൃഷ്ണ പ്രസാദ് 11 റണ്സെടുത്തപ്പോള്, റിയ ബഷീര് 7 റണ്സിനും ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈ 3 റണ്സിനും പുറത്തായി.
വിക്കറ്റ് കീപ്പര് സുബിന് എസ്. റണ്സൊന്നും എടുക്കാതെ റണ് ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. മധ്യനിരയില് തിളങ്ങിയത് അബ്ദുള് ബാസിത്തും അഭിജിത്ത് പ്രവീണ് വി.യുമാണ്. 16 പന്തില് 17 റണ്സെടുത്ത ബാസിത്ത് രണ്ട് സിക്സറുകള് നേടി.
അഭിജിത്ത് 32 പന്തില് 28 റണ്സ് നേടി തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. അവസാന ഓവറുകളില് ബേസില് തമ്പി 20 പന്തില് 20 റണ്സെടുത്ത് സ്കോര് ഉയര്ത്തി.
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിനായി മുഹമ്മദ് ആഷിക്, അഖിന് സത്താര് എന്നിവര് ബൗളിങ്ങില് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. മുഹമ്മദ് ആഷിക്, അഖിന് സത്താര് എന്നീ താരങ്ങള് 3 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി. കെ.എം. ആസിഫ് 2 വിക്കറ്റുകള് നേടി. ശക്തമായ ബൗളിങ് പ്രകടനമാണ് കൊച്ചിക്ക് തുണയായത്.
വേഗത്തില് റണ്സ് നേടിയ ഓപ്പണര്മാരായ വിനൂപ് മനോഹരനും ജോബിന് ജോബിയും പുറത്തായെങ്കിലും, പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ സാലി വിശ്വനാഥും മുഹമ്മദ് ഷാനുവും ചേര്ന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ക്യാപ്റ്റന് സാലി വിശ്വനാഥാണ് കൊച്ചിയുടെ വിജയം വേഗത്തിലാക്കിയത്. ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുകെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ബൗളര്മാര്ക്ക് ഒരു അവസരവും നല്കാതെ റണ്സ് വാരിക്കൂട്ടി.