ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ സൽമാൻ ആഗ നയിക്കും; ബാബർ അസം, റിസ്‌വാൻ പുറത്ത് - PAKISTAN SQUAD FOR ASIA CUP

സമീപകാലത്തെ മോശം പ്രകടനമാണ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്ക് വിനയായത്.

PAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025
PAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read

യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയ്ക്കും ഏഷ്യാ കപ്പിനുമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നസീം ഷാ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് 17 അംഗസംഘത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമീപകാലത്തെ മോശം പ്രകടനമാണ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്ക് വിനയായത്. യുവതാരം സൽമാൻ ആഗയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നയിക്കുക. പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ ഷാർജയിലും ഏഷ്യാ കപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 28 വരെ അബുദാബിയിലും ദുബായിലുമായി നടക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഷാർജയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലകൻ മൈക്ക് ഹെസ്സൻ പറഞ്ഞു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ലെന്നും അവർക്കെതിരെ കളിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ത്രികോണ പരമ്പര ഏഷ്യാ കപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരന്‍റെ ഫോം വിലയിരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനമാണെന്ന് ഹെസ്സൻ പറഞ്ഞു. ബാബർ അസം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തോട് മെച്ചപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

PAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025
ബാബർ-റിസ്വാൻ, ഷഹീൻ (IANS)

ബാബർ അസമും മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പരമ്പരകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായെന്ന് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഡയറക്ടർ ആഖിബ് ജാവേദ് പറഞ്ഞു. സയിം, ഫഖർ, സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ എന്നിവർ മാത്രമാണ് ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ മത്സരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ബാബറിനെയും റിസ്വാനെയും ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവർ മാത്രമേ ടീമിൽ വരുകയുള്ളുവെന്ന് ജാവേദ് പറഞ്ഞു. ബാബറും റിസ്വാനും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ കളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ടി20 കളിക്കും. അവരുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓപ്ഷനുകളുണ്ടെന്നും ആഖിബ് ജാവേദ് പറഞ്ഞു.

PAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025
ബാബർ-റിസ്വാൻ (IANS)

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീം:

സൽമാൻ ആഗ (ക്യാപ്റ്റന്‍), അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ഫഹീം അഷറഫ്, ഫഖർ സമാൻ, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസൻ അലി, ഹസൻ നവാസ്, ഹുസെയ്ൻ തലാത്, ഖുഷ്ദിൽ ഷാ, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് വാസിം, സഹിബ്സദ ഫർഹാന്‍, സയിം അയൂബ്, സൽമാൻ മിർ‌സ, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, സുഫിയാൻ മുഖീം.

  1. ALSO READ: ‘അഫ്രീദി നായമാംസം കഴിച്ചിട്ട്, കുരക്കുകയാണ്..! പാക് താരവുമായുള്ള മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍
  2. Also Read: ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ: മെസ്സി ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ; 4 നഗരങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും - LIONEL MESSI INDIA TOUR

യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയ്ക്കും ഏഷ്യാ കപ്പിനുമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നസീം ഷാ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് 17 അംഗസംഘത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമീപകാലത്തെ മോശം പ്രകടനമാണ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്ക് വിനയായത്. യുവതാരം സൽമാൻ ആഗയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ നയിക്കുക. പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ ഷാർജയിലും ഏഷ്യാ കപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 28 വരെ അബുദാബിയിലും ദുബായിലുമായി നടക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഷാർജയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലകൻ മൈക്ക് ഹെസ്സൻ പറഞ്ഞു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ലെന്നും അവർക്കെതിരെ കളിക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ത്രികോണ പരമ്പര ഏഷ്യാ കപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരന്‍റെ ഫോം വിലയിരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനമാണെന്ന് ഹെസ്സൻ പറഞ്ഞു. ബാബർ അസം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തോട് മെച്ചപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

PAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025
ബാബർ-റിസ്വാൻ, ഷഹീൻ (IANS)

ബാബർ അസമും മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പരമ്പരകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായെന്ന് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഡയറക്ടർ ആഖിബ് ജാവേദ് പറഞ്ഞു. സയിം, ഫഖർ, സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ എന്നിവർ മാത്രമാണ് ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ മത്സരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ബാബറിനെയും റിസ്വാനെയും ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവർ മാത്രമേ ടീമിൽ വരുകയുള്ളുവെന്ന് ജാവേദ് പറഞ്ഞു. ബാബറും റിസ്വാനും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ കളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ടി20 കളിക്കും. അവരുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓപ്ഷനുകളുണ്ടെന്നും ആഖിബ് ജാവേദ് പറഞ്ഞു.

PAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025
ബാബർ-റിസ്വാൻ (IANS)

ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീം:

സൽമാൻ ആഗ (ക്യാപ്റ്റന്‍), അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ഫഹീം അഷറഫ്, ഫഖർ സമാൻ, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഹസൻ അലി, ഹസൻ നവാസ്, ഹുസെയ്ൻ തലാത്, ഖുഷ്ദിൽ ഷാ, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് വാസിം, സഹിബ്സദ ഫർഹാന്‍, സയിം അയൂബ്, സൽമാൻ മിർ‌സ, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, സുഫിയാൻ മുഖീം.

  1. ALSO READ: ‘അഫ്രീദി നായമാംസം കഴിച്ചിട്ട്, കുരക്കുകയാണ്..! പാക് താരവുമായുള്ള മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍
  2. Also Read: ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ: മെസ്സി ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ; 4 നഗരങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും - LIONEL MESSI INDIA TOUR

For All Latest Updates

TAGGED:

BABAR RIZWAN OUT FROM ASIA CUPPAKISTAN TEAM FOR ASIA CUP 2025പാകിസ്ഥാൻ ടീംASIA CUP 2025PAKISTAN SQUAD FOR ASIA CUP

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.