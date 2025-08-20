ETV Bharat / sports

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് ഭേദിച്ച് സലാ..! 'പിഎഫ്എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ’ പുരസ്‌കാരം മൂന്നു തവണ നേടുന്ന ആദ്യതാരം - PFA PLAYER OF THE YEAR 2025

പിഎഫ്എ പുരസ്‌കാരം മൂന്ന് തവണ നേടുന്ന ആദ്യ ഫുട്ബാളറാണ് സലാ.

Mohamed Salah wins PFA Footballer of the Year award
Mohamed Salah wins PFA Footballer of the Year award (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 5:01 PM IST

പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്‌ബോളേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍റെ (പിഎഫ്എ) പുരുഷ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് നേടി ലിവർപൂൾ വിംഗർ മുഹമ്മദ് സലാ. മൂന്നാം തവണ പുരസ്‌കാരം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി താരം മാറി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലിവർപൂളിന്‍റെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ 33 കാരനായ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.

29 ഗോളുകളും 18 അസിസ്റ്റുകളും നേടി ലീഗിലെ ടോപ് സ്കോററായാണ് താരം ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ലിവര്‍പൂള്‍ സഹതാരം അലക്‌സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ, ചെൽസിയുടെ കോൾ പാമർ, ന്യൂകാസിൽ സ്‌ട്രൈക്കർ അലക്‌സാണ്ടർ ഇസാക്ക്, ആഴ്‌സണൽ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ഡെക്ലാൻ റൈസ് എന്നിവരെ മറികടന്നാണ് സലാ അവാർഡ് നേടിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചരിത്രനേട്ടത്തില്‍ സലാ

1973-74 ൽ പുരസ്‌കാര വിതരണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, മൂന്ന് തവണ നേടിയ ഏക ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് സലാ. 2017-18, 2021-22, 2024-25 വർഷങ്ങളിലാണ് താരം പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആറ് കളിക്കാർ രണ്ടുതവണ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്ക് ഹ്യൂസ് (1988-89, 1990-91), അലൻ ഷിയറർ (1994-95, 1996-97), തിയറി ഹെൻറി (2002-03, 2003-04), ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (2006-07, 2007-08), ഗാരെത് ബെയ്ൽ (2011-12, 2012-13), കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിൻ (2019-20, 2020-21) എന്നിവരാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. മുഹമ്മദ് സലാ പ്രീമിയർ ലീഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീസൺ അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

മികച്ച യുവതാരമായി മോർഗൻ റോജേഴ്‌സ്

ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ മിഡ്ഫീൽഡർ മോർഗൻ റോജേഴ്‌സ് യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടി. ആൻഡി ഗ്രേ, ഗാരി ഷാ, ആഷ്‌ലി യങ്, ജെയിംസ് മിൽനർ എന്നിവർക്ക് ശേഷം അവാർഡ് നേടുന്ന ആസ്റ്റൺ വില്ലയിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ കളിക്കാരനായി താരം മാറി. സീസണിലുടനീളം 54 മത്സരങ്ങളാണ് റോജേഴ്‌സ് കളിച്ചത്. 14 ഗോളുകൾ നേടുകയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്ലബ്ബിനെ ആറാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ടീമിന്‍റെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും എഫ്എ കപ്പിന്‍റെ സെമി ഫൈനലിലും താരം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.

2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ മിഡിൽസ്ബറോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 മില്യൺ പൗണ്ടിനാണ് താരം ക്ലബ്ബിലെത്തിയത്. ഗ്രീസിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഇതുവരെ ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളാണ് റോജേഴ്‌സ് കളിച്ചത്. ആഴ്‌സണലിന്‍റെ മധ്യനിരതാരം മരിയോന കാള്‍ഡെന്റിയാണ് വനിതാ താരം. സഹതാരം ഓലീവിയ സ്മിത്താണ് വനിത യുവ താരം. ചൊവ്വാഴ്ച മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജേതാക്കൾ ട്രോഫികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

