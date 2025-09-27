എക്സ്ക്ലൂസീവ്; 'നടത്തം ലഹരിയാകണം' സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്, സ്ക്രീന് അമിതമായി നമ്മുടെ സമയം അപഹരിക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നും ടെന്ഡുല്ക്കര് വിശദീകരിക്കുന്നു
ചെറിയ ദൂരം കാറിലോ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലോ പോകുന്നതിന് പകരം നടന്ന് പോകാന് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
Published : September 27, 2025 at 6:40 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുട്ടികള് പണ്ടൊക്കെ ഏറിയ സമയവും വീടിന് പുറത്ത് മണ്ണില് കളിച്ചാണ് ചെലവിട്ടിരുന്നത്. എന്നാലിന്ന് അമ്മമാര് അവരെ വീടിന് പുറത്തുള്ള കളിയിടങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിറക്കേണ്ടി വരുന്നു. പത്താംക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികള് മാതാപിതാക്കളോട് സൈക്കിള് വാങ്ങിത്തരാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് സ്കൂള് ഫൈനല് പരീക്ഷകള് പ്രശസ്ത രീതിയില് പാസായാല് അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടാബുകളും ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളുമാണ്.
Also Read: ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് നിന്ന് നാം പഠിച്ചത്; ഒരു വിശകലനം
ആധുനിക കാലത്ത് ജീവിത ശൈലി അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു. സ്മാര്ട്ട്ഫോണുകളുടെയും ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം വര്ദ്ധിച്ച ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. മുമ്പില്ലാത്ത വിധം സ്ക്രീനുകള് നമ്മുടെ സമയം അപഹരിക്കുന്നു. കായികാദ്ധ്വാനം ഇല്ലാതായതോടെ ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങി നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മെ ചെറുപ്രായത്തില് തന്നെ പിടികൂടുന്നു. അടുത്തകാലത്തായി ചെറുപ്പക്കാരില് ഹൃദയാഘാതവും വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈനാടു ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് ഭാരതരത്ന ജേതാവ് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ചര്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്കു വച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മുടെ നിലവിലെ ജീവിതശൈലിയില് ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയാല് നമുക്ക് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമിതമായ സ്ക്രീന് സമയം നിയന്ത്രിക്കുക, കളികളിലേര്പ്പെടുക, വ്യായാമവും നടത്തവും ശീലമാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാള്ക്ക് ആരോഗ്യവാനായി തുടരാനാകുമെന്നും സച്ചിന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്ക്രീന് ലഹരിയുടെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നീങ്ങാനാകും?
ഒരു വ്യക്തി സന്തോഷവാായിരിക്കണമെങ്കില് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കേണ്ടത് സുപ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യ പോലെ വൈവിധ്യമാര്ന്നൊരു രാജ്യത്ത് ആളുകള് വിജയം നേടാനായി ബൗദ്ധികതയിലും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലും ഏര്പ്പെടുമ്പോള് ആരോഗ്യം ഏറെ നിര്ണായകമാകുന്നു. കര്ഷകര് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും കായികതാരങ്ങള് മൈതാനങ്ങളില് പരിശീലനം നടത്തുമ്പോഴും ജീവനക്കാര് ഓഫീസുകളില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം. കായിക വിനോദങ്ങളും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും ഒരാളെ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നേടാന് സഹായിക്കും. കായിക സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രീന് ലഹരി വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഈ കാലത്ത്.
ഇന്നത്തെ ഉദാസീനമായ ജീവിത ശൈലി, അമിത വണ്ണം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണങ്ങളെന്തെല്ലാം?
നമുക്ക് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയമോ പ്രചോദനമോ സാഹചര്യമോ ഇല്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. സാങ്കേതികത നമക്ക് അസാധാരണമായ ഗുണങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് ആളുകളെ മടിയന്മാരാക്കുന്നു. ഇവര് ഒരിടത്തിരുന്ന് ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളില് വ്യാപൃതരാകുന്നു. ടിവിക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ മുന്നിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ ദീര്ഘനേരം മൊബൈല് നോക്കുമ്പോഴോ നാം ദീര്ഘനേരം ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.
അമിതമായ സ്ക്രീന് ടൈമാണ് യുവതലമുറയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഇതിന് അടിമയായിരിക്കുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഉറക്കം, ഏകഗ്രത എന്നിവയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഇവരെ ചെറുപ്രായത്തില് തന്നെ പിടികൂടുന്നു. യുവാക്കളില് അമിത വണ്ണം, അമിത രക്തസമ്മര്ദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവ രൂപമെടുക്കുന്നു. ഹൃദയാഘാത വെല്ലുവിളികളും ഇവര്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു.
ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിന് ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയില് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്?
കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാന് ആവശ്യത്തിന് സമയം നല്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് അവര്ക്ക് നല്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനം. കൂടുതല് സമയവും കളിസ്ഥലങ്ങളില് ചെലവിടാന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വീടുകളില് കുട്ടികള്കളെ കളിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയേ നമുക്ക് സമൂഹത്തില് മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാകൂ. വീടിന് പുറത്ത് ഓടിക്കളിക്കുന്നതിലൂടെയും മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നതിലൂടെയും എഴുന്നേല്ക്കുന്നതിലൂടെയും പിന്നെയും ഇത് ആവര്ത്തിക്കുന്നതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം അമൂല്യമാണ്.
ആരോഗ്യകരമായ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം ചെറു ചുവടുകളിലൂടെയാകട്ടെ. ചെറിയ ദൂരം താണ്ടാന് കാറോ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നടന്ന് പോകൂ. നടപ്പിനെ നിങ്ങളുടെ ലഹരിയാക്കൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കുറയും. ഇതിലൂടെ അമിതമായ സ്ക്രീന് ടൈമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. എല്ലാവരും നിത്യവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമത്തിനായി നീക്കി വയ്ക്കണം.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ചര്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടോ?
ഒരിക്കലുമല്ല. ലളിതമായ ശീലങ്ങള് നമ്മെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കും. പോഷകാഹാരങ്ങള് കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക, എല്ലാ ദിവസവും അല്പ്പ നേരം കായിക വിനോദങ്ങളിലേര്പ്പെടുക തുടങ്ങിയവ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇത് നമ്മെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ചര്യയിലേക്ക് നയിക്കും. ഇവ ശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാം. വരും തലമുറകളെ പ്രചോദിതരാക്കാം.
താങ്കളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് താങ്കള് എത്തുന്നു. എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് താഴെത്തട്ടില് താങ്കള് കൊണ്ടു വന്നത്?
ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടാല് മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവാക്കള്ക്ക് കായിക മേഖലയോട് വളരെ താത്പര്യവും അഭിവാഞ്ജയും സ്വപ്നങ്ങളും മികവുമുണ്ട്. അവിടെ കായിക സൗകര്യങ്ങളും പോഷണവും ആവശ്യവുമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കായികം എന്നിവയാണ് വികസനത്തിന് ആവശ്യം.
ബഹുമാനം, കടപ്പാട് വികാരങ്ങള് മനസിലാക്കല് തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങള് കുട്ടികളില് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ വളര്ത്തണം. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവി പുനര് നിര്മ്മിക്കാന് ശക്തമായ സംഘടനകള് മുന്കൈ എടുക്കണം. ആരോഗ്യബോധമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹങ്ങിലൂടെയുമേ ശക്തമായ, കൂടുതല് ഐക്യമുള്ള ഇന്ത്യ സാധ്യമാകൂ.