'വനിതാ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തും'; വാനോളം പുകഴ്‌ത്തി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ

ഇന്ന് (സെപ്‌തംബർ 30) ആരംഭിക്കുന്ന പതിമൂന്നാം വനിതാ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ് ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കും.

Sachin Tendulkar (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 3:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ വനിതാ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെൻ്റ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയ്‌ക്ക് ഒരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1983 ലെ പുരുഷന്മാരുടെ ലോകകപ്പ് വിജയം പോലെ ഇതും വരും തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെ തന്നെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

1983ലെ വിജയം ഇന്ത്യൻ തലമുറക്ക് സ്വപ്‌നം കാണുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു, കൂടാതെ 1987 ലെ ലോകകപ്പിൽ കപിൽ ദേവിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ ഇന്നിംഗ്‌സും ഒരു യുവ ബോൾ ബോയ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയവും ഗംഭീരമായിരുന്നുവെന്ന് സച്ചിൻ ഓർത്തെടുത്തു. അന്ന് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനും ആ ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സി ധരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വനിതാ ലോകകപ്പ്

പതിമൂന്നാം വനിതാ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെൻ്റാണ് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 30) മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ എട്ട് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെൻ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ മികവു തെളിയിച്ച പാക്കിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും കളിക്കളത്തിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ വേദികൾ ഗുവാഹത്തി, ഇൻഡോർ, വിശാഖപട്ടണം, നവി മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ്.

വരാനിരിക്കുന്ന എഡിഷനുകളിൽ എട്ട് ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർ റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് കളിക്കുക. തുടർന്ന് മികച്ച നാല് ടീമുകൾ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടക്കും. ഒടുവിൽ രണ്ട് സെമിഫൈനലുകളിലെ വിജയികൾ തമ്മിലാകും മത്സരിക്കുക. ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നവർ കിരീടം നേടും.

ഇന്ത്യ ടൂർണമെൻ്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് മത്സരാർഥികൾ. അതോടൊപ്പം കിരീടം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നിലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

വിജയികൾക്ക് സമ്മാനത്തുക 123.1 കോടി രൂപ

ടൂർണമെൻ്റിൽ വിജയികൾക്ക് 1.38 കോടി യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 123.1 കോടി രൂപ) ആകെ സമ്മാനത്തുകയായി നൽകുന്നത്. വനിതാ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് തുകയാണിത്. 2023 ൽ നടന്ന പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ സമ്മാനത്തുക ഒരു കോടി ഡോളറായിരുന്നു.

