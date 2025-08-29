കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകള് ഒരു പന്തിനെ പിന്തുടരുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച. ആ പന്തുകൊണ്ട് കളിക്കളത്തില് മഴവില്ല് തീര്ക്കുന്ന കളിക്കാരെ കാണുമ്പോള് ഫുട്ബോള് പ്രേമികള്ക്ക് പ്രത്യേക ആവേശമാണ്. കളി നടക്കുന്ന ആ 90 മിനിറ്റില് കളിക്കളത്തിന് പുറത്ത് നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് ഓരോ ആരാധകനും ഉറ്റുനോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ഫുട്ബോള്. കാല്പന്തില് വിസ്മയം തീര്ക്കുന്ന ആ കളി ലോകത്തുള്ളവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയതാണ്.
സ്ഥലം ഹൈദരാബാദ്... ഫുട്ബോള് ആവേശത്തിലാണ് ബാല് ഷെട്ടി ഖേല് ഗ്രൗണ്ട്. മെസിയുടെയും റൊണാള്ഡോയുടെയും ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് കുറേ പെണ്കുട്ടികള്. ഒറ്റനോട്ടത്തില് ആവേശം കൊണ്ട് ഫുട്ബോള് കാണാന് വന്നവരാണെന്ന് കരുതിയെങ്കില് തെറ്റി. അവരൊക്കെ അസ്സല് ഫുട്ബോള് കളിക്കാരാണ്. എതിര്വശത്തെ ടീമിനെ വീഴ്ത്താനായി പന്തിനെ പുറകെ ഓടുകയാണവര്. ഗോള് പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അവര് അവര് പന്ത് തൊടുത്തു വിട്ടു... ചുറ്റിലും ഉയര്ന്നു ഗോള് ഗോള് എന്ന് ആര്ത്തുവിളിച്ചു.
ഇത്രയും പെണ്കുട്ടികള് എങ്ങനെയാണ് മനോഹരായി ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുനിന്നവര് പോലും അമ്പരപ്പെട്ടു. മുന്പ് ഹൈദരാബാദില് പെണ്കുട്ടികളായി ജനിച്ചതിന്റെ പേരില് പല കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്ന സമയം. ആ സമയത്താണ് പെണ്കുട്ടികളെ പലവിധത്തില് സഹായിക്കണമെന്നും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും റുബീന നഫിസ് ഫാത്തിമ എന്ന യുവതി എത്തുന്നത്.
1.സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം
പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് തങ്ങളാള് കഴിയുന്ന സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇതിനായി സഫ എന്ന സംഘനയുണ്ടാക്കി. അതിലൂടെ ഒത്തിരി പേരെ സഹായിക്കാന് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം റുബീന തന്റെ ഓഫിസിന്റെ ബാല്ക്കണിയില് വച്ച് എതിര്വശത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടില് കുറേ ആണ്കുട്ടികള് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. കുറേ നേരം റുബീന ആ കളി നോക്കി നിന്നു. പക്ഷേ ആ കളിയില് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും റുബീന വളരെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. തന്റെ സഹപ്രവര്ത്തകരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു താന് കാണുന്ന ആ ഫുട്ബോള് കളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോയെന്ന്. പക്ഷേ അവരും അത് നിരീക്ഷിച്ചും. ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ ഉത്തരം റുബീനയുടെ മനസില് തന്നെ തെളിഞ്ഞു വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് പെണ്കുട്ടികള് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു റുബീനയുടെ ചോദ്യം.
അവിടെ നിന്നാണ് പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് ഫുട്ബോള് പരിശീലനം നല്കണം എന്ന ആശയം റുബീനയുടെ മനസില് ഉദിക്കുന്നത്. ഈ ചിന്തയാണ് അന്നാട്ടിലെ നിരവധി മുസ്ലീം പെണ്കുട്ടികളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. 2023 ഡിസംബര് മുതലാണ് റുബീന കായികരംഗത്തും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. ഇതിലൂടെ പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് സാമൂഹിക മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവര് ചിന്തിച്ചു.
2. ഫുട്ബോള് പരിശീലനം
റുബീന ഈ ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോള് സമൂഹത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ഇതിന് വലിയ എതിര്പ്പുകളുണ്ടായി. പെണ്കുട്ടികള് എങ്ങനെ ഫുട്ബോള് കളിക്കുമെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാല് ഇതൊന്നും റുബീന വകവച്ചില്ല. താന് എടുത്ത തീരുമാനത്തില് നിന്ന് പന്ത് ഗോള് പോസ്റ്റിലേക്ക് ചലിച്ചത് പോലെ റുബീന തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി. അവസാനം റുബീനയുടെ പന്ത് ഗോള് പോസ്റ്റ് തൊട്ടു.
ഏഴിനും പതിനേഴിനും ഇടയിലുള്ള പെണ്കുട്ടികള്ക്കാണ് പരിശീലനം നല്കുന്നത്. പെണ് കുട്ടികള്ക്ക് ഗ്രൗണ്ടില് പ്രത്യേക സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് റുബീന ജി എച്ച് എം സി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്ച്ച ചെയ്തു. അവര് അതിന് സമ്മതം മൂളി. അങ്ങനെ ആ ഗ്രൗണ്ടില് ഗേള്സ് ഓണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഫുട്ബോള് പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.
എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാലു മണിമുതല് ആറുമണിവരെ ഗ്രൗണ്ടില് പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നത്. ഇതുകണ്ട് മറ്റ് മാതാപിതാക്കള് തങ്ങളുടെയും പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കാന് തുടങ്ങി. നിലവില് 60 പെണ്കുട്ടികള് മൈതാനത്ത് കളിക്കാന് എത്തുന്നുണ്ട്.
"ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്ന ഗെയിമുകള്. വീട്ടിലെത്തുമ്പോള് ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു രസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ചോര്ത്ത് ഞങ്ങള് വിഷമിച്ചിരുന്നു, ഇന്ന് കളിക്കാന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സമീപത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്", ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഓര്ത്തു.
3. ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ഫുട്ബോള്
ഇന്ന് അഞ്ചോളം പെണ്കുട്ടികള് ഖേലോ ഇന്ത്യ മത്സരങ്ങളില് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാഹ്നായങ്ങളില് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതു ഫുട്ബോള് പരിശീലനം തേടുന്നതുമൊക്കെ ഇപ്പോള് ഇവിടുത്തെ പെണ്കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. സഫയ്ക്ക് ഇന്ന് നിരവധി കോര്പ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെയും ഓസ്ട്രേലിയന് എന്ജിഒ കളുടെയുമൊക്കെ സഹായമുണ്ട്. മാത്രമല്ല കായിക ഉപകരണങ്ങളും പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ ഷൂസും സ്പോര്ട് വസ്ത്രങ്ങളും കുട്ടികള്ക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പെണ്കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വെറും പരിശീലനം മാത്രമല്ല കുട്ടികള്ക്ക് നല്കുന്നത്.അവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പോഷകാഹാര കുറവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുട്ടയും പഴങ്ങളും നല്കുന്നുണ്ട്. ചില കുട്ടികളില് വിളര്ച്ച, ആസ്മ, പ്രമേഹം, സന്ധിവാതം എന്നിവയുണ്ട്.അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
"ഞങ്ങൾക്ക് മൈതാനത്ത് സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് സമയവും സ്ഥലവുമുണ്ട്. ഞങ്ങള് പെൺകുട്ടികളായതിനാൽ, സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ തോന്നാതെ ഞങ്ങൾ സുഖമായി കളിക്കുന്നു. നിരവധി ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു," ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപിനിടെ പെണ്കുട്ടികള് പറഞ്ഞു.
"ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു നിയമവുമില്ല. ആർക്കും കളിക്കാം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ജിഎച്ച്എംസി ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ 500 വരെ ചെറുതും വലുതുമായ ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ട്. ഈ ഗെയിമുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയാൽ നിരവധി കളിക്കാർ പുറത്തുവരും. പെൺകുട്ടികൾ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വികസനത്തിന്റെ പാത തുറക്കപ്പെടും.", സഫ സംഘടനയുടെ സി ഇ ഒ ആയ റുബീന നഫീസ് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികള്ക്ക് കളിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങള് മുതല്വലിയ ടീമുകളെ തോല്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് വരെ പകര്ന്നു നല്കേണ്ടതുണ്ട്. പതിനൊന്ന് പേരടങ്ങുന്ന രണ്ട് ടീമുകള് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ഫുട്ബോള്. ദീര്ഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ആ മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന കളിയെ ആവേശ പൂര്വം നോക്കികൊണ്ട് റുബീന ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവര്ക്ക് വേണ്ടി കൈയടിച്ചു.
ചുറ്റിലും കളി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളിലും നാട്ടുകാരിലും തങ്ങളുടെ പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങള് കരുത്തോടെ ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നതിന്റെ ആ തിളക്കം അവരുടെ കണ്ണുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു.
