ETV Bharat / sports

'നെയ്‌മറെപ്പോലെ മറ്റൊരു കളിക്കാരൻ നമുക്കില്ല'; 2026 ലെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് റൊണാൾഡോ

കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ താരം ബ്രസീലിനായി കളിച്ചിട്ടില്ല.

Neymar
Ronaldo Urges carlo Ancelotti to Include Neymar in Brazils 2026 World Cup Squad (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സൂപ്പര്‍ താരം നെയ്‌മറെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുന്‍ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഐക്കൺ റൊണാൾഡോ. അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ നെയ്‌മറുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് റൊണാൾഡോ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം പുലർത്തി. 'ബ്രസീലിനായി നെയ്‌മറിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ബ്രസീലിയൻ സെലെക്കാവോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നിർണായക കളിക്കാരനാണ്. നെയ്‌മറെപ്പോലെ മറ്റൊരു കളിക്കാരൻ നമുക്കില്ലായെന്ന് സാവോ പോളോയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

NEYMAR JR
NEYMAR JR (GETTY)

നെയ്‌മറിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ബ്രസീലിന്‍റെ വിജയസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് രണ്ടുതവണ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ റൊണാൾഡോ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾ 100 ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ലോകകപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മികച്ച ഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ലഭിക്കും- റൊണാൾഡോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉറുഗ്വേയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായ എസിഎൽ പരിക്ക് കാരണം 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ നെയ്‌മര്‍ ബ്രസീലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടില്ല. സുഖം പ്രാപിച്ച് സാന്‍റോസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും, ഫിറ്റ്‌നസ് ആശങ്കകൾ കാരണം നെയ്‌മറിന് ആഞ്ചലോട്ടി കീഴിലെ സമീപകാല മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി.

NEYMAR JR
NEYMAR JR (GETTY)

ബ്രസീലിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനാണ് നെയ്‌മര്‍. 128 മത്സരങ്ങളോടെ കഫുവിനു പിന്നിലാണ്. 79 ഗോളുകൾ നേടിയ താരം രാജ്യത്തിന്‍റെ ടോപ് സ്കോറർ കൂടിയാണ്. സാന്‍റോസില്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്, ആറ് ഗോളുകൾ നേടുകയും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളും നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍, 2026 ലെ ടൂർണമെന്‍റിൽ നെയ്‌മറിന്‍റെ പങ്കാളിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഫിറ്റ്നസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ആഞ്ചലോട്ടി ഈ മാസം ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലേക്കുള്ള നെയ്‌മറുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാവി ടീമുകളിൽ താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആഞ്ചലോട്ടി നിർണായകമായ തീരുമാനത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുക.

NEYMAR JR
NEYMAR JR (IANS)

നേരത്തെ തന്‍റെ പരിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെയ്‌മര്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.'തിരിച്ചുവരവ് വളരെ അടുത്താണെന്ന് തോന്നി, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക ജേഴ്‌സി ധരിക്കാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് നെയ്മർ സമൂഹമാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതി. തിരിച്ചുവരാനുള്ള എന്‍റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ഒരു റിസ്‌കും എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, പൂർണ്ണമായും ഫിറ്റ്നസ് ആയതിനുശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങൂവെന്ന് താരം കുറിച്ചു. ജനുവരിയിൽ സൗദി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ അൽ-ഹിലാലുമായുള്ള കരാർ നെയ്‌മര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ സാന്‍റോസിനായി 19 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 ഗോളുകളാണ് താരം നേടിയത്. അടുത്തിടെ യുവന്‍റ്യൂഡിനെതിരെ 3-1 ന് നേടിയ വിജയത്തിൽ നെയ്‌മര്‍ ഇരട്ട ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

NEYMAR JR
NEYMAR JR (IANS)
  1. Also Read: സൗദി പ്രോ ലീഗ്: റൊണാൾഡോ, മാനെ ഗോളുകളില്‍ അല്‍ നസറിന് ജയം; അൽ-ഇത്തിഹാദിനെ 2-0 ന് വീഴ്‌ത്തി
  2. Also Read:നിസങ്കയുടെ സെഞ്ചുറി പാഴായി; ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച ലങ്കൻ പോരാട്ടം, സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം
  3. Also Read:-വിഷ്ണു വിനോദിൻ്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറി, അവസാന മത്സരത്തില്‍ 43 റൺസ് വിജയം; ഒമാൻ ചെയർമാൻ ഇലവനെതിരെ കേരളത്തിന് പരമ്പര

For All Latest Updates

TAGGED:

CARLO ANCELOTTIRONALDO BRAZILIAN FOOTBALLERNEYMAR JR2026 WORLD CUP SQUAD2026 FIFA WORLD CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.