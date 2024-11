ETV Bharat / sports

രോഹിത്തിനും റിതികയ്ക്കും ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു; താരം പെർത്ത് ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുന്നതില്‍ അഭ്യൂഹം

ohit Sharma, Ritika Sajdeh Blessed With Baby Boy Ahead Of Border Gavaskar Trophy against Australia ( AFP )