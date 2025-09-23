ETV Bharat / sports

ഋഷഭ് പന്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി..! ഓസ്ട്രേലിയ, വിൻഡീസ് പരമ്പരകള്‍ നഷ്‌ടമായേക്കും; ടീം പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണ് ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റത്.

Rishabh Pant
Rishabh Pant (IANS)
Published : September 23, 2025 at 7:05 PM IST

വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുമെതിരായി വരാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് നഷ്‌ടമായേക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ കണങ്കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ താരത്തിന് ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ആഴ്ച വരെ എടുക്കുമെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യയും വിന്‍ഡീസും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 14 വരെയാണ് നടക്കുക. പരമ്പരയ്ക്കുള്ള വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടെസ്റ്റ് സ്‌ക്വാഡിനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

റോസ്റ്റൺ ചേസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ടെഗ്നെറിൻ ചന്ദർപോളും അലിക് അദാനസും ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇരുവരെയും നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ഗാരി പിയറിക്കും അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഷായ് ഹോപ്പ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, അൽസാരി ജോസഫ്, ഷാമർ ജോസഫ്, ജോമാൽ വാരിക്ക്, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും ടീമിലിടം നേടി.

ഋഷഭ് പന്ത് പുറത്തായേക്കും

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഋഷഭ് പന്ത് ഈ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കില്ലെന്ന വാർത്ത ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ, ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കിടെ പന്തിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പരമ്പര പാതിവഴിയിൽ നിന്ന് താരം പുറത്തായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

പരിക്കിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളുമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ വൈറ്റ്-ബോള്‍ പര്യടനവും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായേക്കും. ഒക്ടോബര്‍ 19 മുതല്‍ നവംബര്‍ 8 വരെയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കളിക്കുന്നത്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ധ്രുവ് ജുറൽ ടീമിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായേക്കും. നാരായണൻ ജഗതീശനും അവസരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

അടുത്തിടെ നടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇരുവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതിനാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്ന കാര്യം സംശയകരമാണ്. അതേസമയം, ഓസ്‌ട്രേലിയ എയ്‌ക്കെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ദേവദത്ത് പടിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശ്രേയസ് അയ്യർ, കരുൺ നായർ, സർഫ്രാസ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർക്കും പരമ്പരയിൽ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

