ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സ്റ്റാർ ബാറ്റര് റിങ്കു സിങ് നിലവിൽ ഏഷ്യാ കപ്പിനും യുപി ടി20 ലീഗിനും വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായി കളിക്കുന്ന റിങ്കു, യുപി ടി20 ലീഗിൽ മീററ്റ് മാർവിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. ടൂർണമെന്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ, റിങ്കു സിങ്ങിനെ കാണാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയെത്തി.
താരത്തിന്റെ ഭാവി വധുവും ലോക്സഭാ അംഗവുമായ പ്രിയ സരോജാണ് റിങ്കുവിനെ കാണാനെത്തിയത്. പരിശീലന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെയായിരുന്നു പ്രിയയുടെ സന്ദർശനം. നോയിഡയിലെ ഷാഹിദ് വിജയ് സിംഗ് പാഥിക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൽ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു റിങ്കു സിങ്. ഇരുവരും ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. പരിശീലനത്തിനിടെ ആയതിനാൽ പ്രിയയുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിങ്കു സിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ ബാറ്റും കാണാം.
ജൂണിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം നടന്നത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവും ഭാര്യ എംപി ഡിംപിൾ യാദവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വലിയ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങള് ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബർ 18 ന് വാരണാസിയിലെ താജ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുമെന്ന് നേരത്തെ വന്ന വാര്ത്തകള്. പിന്നാലെ വിവാഹം 2026 ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചതായി കുടുംബ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. റിങ്കു സിങ്ങിന് ടീമില് ഇടം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവില് താരം, യുപി ടി20 ലീഗിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റിങ്കു തിളങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ താരത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാകും. ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗിന് പേരുകേട്ട താരമാണ് റിങ്കു സിംഗ്. ഐപിഎല്ലിൽ യാഷ് ദയാൽ എറിഞ്ഞ ഒരു ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് സിക്സറുകൾ പറത്തി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ റിങ്കു സിംഗ് 33 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളും 2 ഏകദിനങ്ങളുമാണ് കളിച്ചത്. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 161.06 ശരാശരിയിൽ 546 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, 2 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 55 റൺസും താരം സ്വന്തമാക്കി.
