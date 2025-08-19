ഏഷ്യാകപ്പില് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ–പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം സെപ്റ്റംബർ 14ന് നടക്കും. യുഎഇയിലെ അബുദാബി, ദുബായ് എന്നീ രണ്ട് വേദികളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുക. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 28 വരെയാണ് നടക്കുക. 10 ന് യുഎഇക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർമാര് സോണി ടിവിയാണ്. 2031 വരെയുള്ള ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം 170 മില്യൺ ഡോളറിനാണ് സോണി സ്വന്തമാക്കിയത്. ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക.
ഇന്ത്യ-പാക്ക് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ പരസ്യ സ്ലോട്ടുകൾ ലഭിക്കാനായി സ്പോൺസർമാർ തമ്മില് കടുത്ത മത്സരമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യാ–പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയ്ക്കും ലക്ഷങ്ങളുടെ വിലയാണ് സോണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാർ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലീഗ്, സൂപ്പർ 4 എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് മത്സരങ്ങൾ ടീം ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാകും സോണിക്ക് കൂടുതല് തുക ലഭിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ 10 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പരസ്യത്തിന് 14 മുതൽ 16 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില നിശ്ചയിച്ചതായാണ് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കോ പ്രസന്റിങ് സ്പോൺസർഷിപ്പിനായി 18 കോടി രൂപയും അസോഷ്യേറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പിനായി 13 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയുടെയും മറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെയും പാക്കേജായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4.48 കോടി രൂപയുമാണ് സോണി ഈടാക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ആപ്പിൽ കോ പ്രസന്റിങ് പാർട്ണര് പാക്കേജിന് 30 കോടി രൂപയും കോ പവേർഡ് പാക്കേജിന് 18 കോടി രൂപയും നൽകേണ്ടിവരും. 2023 ഏഷ്യാ കപ്പിലെ പാകിസ്ഥാൻ - ഇന്ത്യ മത്സരത്തിന് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഒരേസമയം 2.8 കോടി കാഴ്ചക്കാരാണ് ലഭിച്ചത്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാർ ലഭിച്ച ചുരുക്കം ചില മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇത്തവണ പഴയ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഏഷ്യാ കപ്പിൽ 8 ടീമുകൾ
ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ആകെ എട്ട് ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഹോങ്കോംഗ്, യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നീ ടീമുകള് ടൂര്ണമെന്റില് പങ്കെടുക്കും. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഒമാൻ, യുഎഇ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഹോങ്കോംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കലാശപ്പോര് സെപ്റ്റംബർ 28 ന് നടക്കും.
