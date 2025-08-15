മുംബൈ: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകന് സഞ്ജു സാംസൺ ഫ്രാഞ്ചൈസി വിടുമെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് ശക്തമാണ്. തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില് ഐപിഎൽ മിനി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് താരം രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് മാനേജ്മെന്റിനോട് അഭ്യർഥിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാന് ഉടമ മനോജ് ബദലെ മറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളുമായി സഞ്ജുവിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
11 സീസണുകളായി രാജസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായ താരമാണ് സഞ്ജു. മാനേജ്മെന്റും സഞ്ജുവുമായുണ്ടായ നിരവധി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് താരം ഫ്രാഞ്ചൈസി വിടുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഇപ്പോഴിതാ രാജസ്ഥാന്റെ ഓപ്പണറായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്ട്ലറെ വിട്ടയക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ വിയോജിപ്പിന് പിന്നിലെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് പ്രമുഖ സ്പോര്ട്സ് മാധ്യമമായ ക്രിക്ക്ബസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
"നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, താനൊരു പുതിയ ദിശ തേടുകയാണെന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ റോയൽസ് മാനേജ്മെന്റിനെ ഔപചാരികമായി തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാന് റോയല്സും സഞ്ജുവും തമ്മില് നിരവധി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ജോസ് ബട്ട്ലറെ വിട്ടയക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം"- റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഏഴുവര്ഷം ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജോസ് ബട്ട്ലറെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മെഗാ ലേലത്തിന് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്ത മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ സഞ്ജു പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. "അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചുവെന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഇക്കാര്യം ഞാന് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തിലും കളിക്കാരെ വിട്ടയയ്ക്കുക എന്ന നിയമം ഞാൻ മാറ്റും"- എന്നായിരുന്നു സഞ്ജു ഒരു അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞത്.
അതേസമയം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും സഞ്ജുവിനായി താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാല് സഞ്ജുവിന് പകരമായി രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയോ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെയോ വേണമെന്ന് ചെന്നൈയോട് രാജസ്ഥാന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ചെന്നൈ ഇക്കാര്യം നിരസിച്ചുവെന്നുമാണ് വിവരം.
അതേസമയം സഞ്ജുവിന്റെ ഈ കൂടുമാറ്റ വാര്ത്ത നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലേലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫര് വിപണിയെ ഇളക്കിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാവും താരത്തിന്റെ പുതിയ തട്ടകമെന്നാണ് ആരാധകര് ഇപ്പോള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.