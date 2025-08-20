പുതിയ ലാ ലിഗ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മല്സരത്തില് റയല് മാഡ്രിഡിന് ജയം. സാന്റിയാഗോ ബെര്ണബ്യൂവില് നടന്ന മത്സരത്തില് ഒസാസുനയ്ക്കെതിരെ സൂപ്പര്താരം കിലിയന് എംബാപ്പെയുടെ ഏക ഗോളാണ് റയലിന് ജയമൊരുക്കിയത്. കളിയുടെ 51-ാം മിനിറ്റില് ലഭിച്ച പെനാല്റ്റി ഗോളാക്കിയാണ് എംബാപ്പെ റയലിന് മൂന്ന് പോയിന്റുകള് നേടിക്കൊടുത്തത്. മാഡ്രിഡുമായുള്ള തന്റെ അരങ്ങേറ്റ സീസണിൽ 31 തവണയാണ് എംബാപ്പെ വലകുലുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് എസി മിലാനിലേക്ക് പോയതിനുശേഷം താരത്തിന്റെ 10-ാം നമ്പർ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞാണ് എംബാപ്പെ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കീഴിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത മാഡ്രിഡ് സീസണിലെ ആദ്യ കളിയില് മികച്ച ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം മത്സരം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒസാസുന താരം അബെൽ ബ്രെറ്റോൺസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഒസാസുനയ്ക്ക് ആകെ രണ്ട് ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ റയൽ മഡ്രിഡ് 10 ഷോട്ടുകൾ ടാർഗറ്റിലേക്ക് തൊടുത്തു.ഇംഗ്ലണ്ട് മിഡ്ഫീൽഡർ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം ഇല്ലാതെയാണ് മാഡ്രിഡ് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. തോളിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിക്കുകള് പരിഹരിക്കുന്നതു വരെ താരം പുറത്തായിരിക്കും.
2011 മുതൽ ലാ ലിഗയിൽ ഒസാസുനയ്ക്കെതിരെ തോൽവിയറിയാത്ത റയൽ മാഡ്രിഡ്, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം, എഡ്വേർഡോ കാമവിംഗ, എൻഡ്രിക്, ഫെർലാൻഡ് മെൻഡി തുടങ്ങിയ പ്രധാന കളിക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടും അന്റോണിയോ റൂഡിഗറിന് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടും വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
✨ Simplemente, Kylian Mbappé.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/8FlEXr41iS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആഭ്യന്തര, യൂറോപ്യൻ കിരീടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കാർലോ ആൻസെലോട്ടി യുഗത്തില് നിന്നും ജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് മാഡ്രിഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒസാസുനയ്ക്കെതിരെ അലോൺസോയുടെ മഡ്രിഡിന് മത്സരത്തില് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ സെന്റർ-ബാക്കുകളായ ഹുയിസെൻ, എഡർ മിലിറ്റാവോ എന്നിവരുടെ ദീർഘദൂര ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആതിഥേയർക്ക് ലഭിച്ചത്.
2️⃣ ¡Vamos con la segunda parte!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025
▶️ @RealMadrid 0-0 @Osasuna pic.twitter.com/dXjySEgP9Q
രണ്ടാം പകുതിയുടെ മധ്യത്തിൽ 18 കാരനായ അർജന്റീനിയൻ വിംഗർ ഫ്രാങ്കോ മസ്റ്റാന്റുവോണോയ്ക്ക് അലോൺസോ അരങ്ങേറ്റ അവസരം നൽകി. ജയത്തോടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് അവരുടെ സീസൺ ഓപ്പണറുകളിലെ ശക്തമായ റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ 17 ലാ ലിഗ സീസൺ ഓപ്പണിംഗ് മത്സരങ്ങളിലും അവർ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് സെമിഫൈനലിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാഡ്രിഡിന് പ്രീ-സീസൺ മത്സരങ്ങള് ചുരുക്കിയിരുന്നു. ഒസാസുനയ്ക്കെതിരായ മത്സരം മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് റയല് അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
