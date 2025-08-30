ETV Bharat / sports

'ആർസിബി കെയേഴ്‌സ്'; ബെംഗളൂരു ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം - RCB STAMPEDE FINANCIAL AID

മരിച്ച 11 പേരുടെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ആര്‍സിബി സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

virat kohli
virat kohli (IANS)
പിഎല്‍ കിരീടനേട്ടത്തിന്‍റെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ ബെംഗളൂരുവിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു. മരിച്ച 11 പേരുടെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ആര്‍സിബി സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ക്ലബ്ബ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക സംരംഭമായ ആർസിബി കെയേഴ്‌സ് വഴിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് ആർസിബി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

ബെംഗളൂരുവിൽ ആർ‌സി‌ബിയുടെ കിരീടാഘോഷത്തിനിടെ നടന്ന ദുരന്തം, നഗരത്തിന്‍റെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആർ‌സി‌ബി തങ്ങളുടെ കന്നി ഐ‌പി‌എൽ കിരീടം നേടിയതിന് പിന്നാലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയം ഗേറ്റുകളിലേക്ക് വന്ന ആരാധകരുടെ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് കാരണം 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 50 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ദുരന്തത്തിന് എൺപത്തിയാറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആർ‌സി‌ബി കൂടുതൽ ഗണ്യമായ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഫ്രാഞ്ചൈസി ദുരന്തത്തിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി അംഗീകരിക്കുകയും ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ‘ആ ദിവസം എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. ഹൃദയം തകർത്തു. ഇത്രനാളും നീണ്ട നിശ്ശബ്ദത അസാന്നിധ്യമായിരുന്നില്ല. സങ്കടമായിരുന്നു...’ ആര്‍സിബി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. 'അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായമായി മാത്രമല്ല, അനുകമ്പയുടെയും ഐക്യത്തിന്‍റേയും തുടർച്ചയായ പരിചരണത്തിന്‍റേയും വാഗ്ദാനമായിട്ടാണ്, ഇത് ആർ‌സി‌ബി കെയേഴ്‌സിന്‍റെ തുടക്കം കൂടിയാണെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

RCB Launches RCB Cares: 25 Lakh Aid for Families of Bengaluru Stampede Victims
RCB Launches RCB Cares: 25 Lakh Aid for Families of Bengaluru Stampede Victims (IANS)

അതേസമയം നേപരത്തെ ദുരന്തത്തില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരുവിനെ (ആര്‍സിബി) കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. മുൻകൂർ ഏകോപനമോ നിയമപാലകരുടെ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ ജൂൺ 4 ന് ഐപിഎൽ വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ആർസിബി ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ്, ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസിന്‍റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വിജയാഘോഷ പരേഡിനായി ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പരസ്യമാക്കിയത്. 40,000 പേർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിനു മുന്നിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് എത്തിയത്.

