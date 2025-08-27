ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐപിഎല്ലില് ടീം മാറ്റ ചര്ച്ചകള്ക്കിടെയാണ് താരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപനം. മറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗുകളിലടക്കം കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത അന്വേഷിക്കുമെന്ന് അശ്വിന് വിടവാങ്ങല് കുറിപ്പില് സൂചിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച അശ്വിനെ 9.75 കോടിക്കാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്.
Special day and hence a special beginning.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025
They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓.
Would like to thank all the franchisees for all the…
സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിലൂടെയാണ് താരം തന്റെ വിടവാങ്ങല് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. 'ഇതൊരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശേഷമായ ഒരു തുടക്കവും. എല്ലാ അവസാനത്തിനും ഒരു പുതിയ തുടക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐപിഎലിൽ എന്റെ സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ വിവിധ ലീഗുകളിൽ കളിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് നൽകിയ അത്ഭുതകരമായ ഓർമ്മകൾക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് ഐപിഎൽ സംഘാടകർക്കും ബിസിസിഐക്കും. എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'- താരം എക്സില് എഴുതി.
2009 ലാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഐപിഎൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. ഇതുവരെ 5 ടീമുകൾക്കൊപ്പമാണ് താരം കളിച്ചത്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, റൈസിംഗ് പൂനെ സൂപ്പർജയന്റ്സ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നീ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കുവേണ്ടിയും അശ്വിന് കളത്തിലിറങ്ങി. ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബിനെ അദ്ദേഹം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അശ്വിനാണ്. 2025 ലെ ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ 9.75 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സിഎസ്കെ അശ്വിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, പിയൂഷ് ചൗള എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ അഞ്ചാമത്തെ ബൗളറാണ്.
221 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 98 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്നായി 30.2 ശരാശരിയിൽ 187 വിക്കറ്റുകൾ അശ്വിൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു തവണ 4 വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. 37 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയതാണ് താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതേ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13.0 ശരാശരിയിലും 118.2 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും ആകെ ഒരു അർധസെഞ്ച്വറിയടക്കം 833 റൺസ് അശ്വിന് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
